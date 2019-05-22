К участнице Spice Girls Мел Би вернулось зрение: подробности госпитализации

Известная британская певица Мелани Браун, которая является участницей Spice Girls, 17 мая была госпитализирована в одну из клиник Лондона из-за потери зрения. Мел Би призналась, что чувствует себя сейчас лучше и зрение можно вернуть.

Мел Би диагностировали воспаление радужной оболочки и сосудистой оболочки глаза. Об этом сообщает издание People. Поэтому певице нужно пройти лечение в течение трех-четырех месяцев.

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Что известно о потере зрения Мелани Браун?

В 2014 году певице сделали неудачную лазерную операцию на глазах, после которой она ослепла на левый глаз. В мае 2019 года ее госпитализировали из-за того, что, по информации западных СМИ, она перестала видеть правым глазом.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала черно-белое фото, на котором она изображена с повязкой на глазу. В подписи она рассказала о своем жутком опыте. По словам артистки, у нее ослеп правый глаз, а левый видел расплывчато и все сопровождалось сильной болью.

"Большое спасибо за прекрасную поддержку и сообщения о моем глазе. У меня был ужасный опыт на прошлой неделе, когда я ослепла на правый глаз, и мой левый глаз видел нечетко. На самом деле я чувствовала сильную боль и очень сильно испугалась, но благодаря невероятным офтальмологам в лондонской клинике мне поставили диагноз", – отметила в подписи Мелани.

Кроме того, она вспомнила образ певицы Мадонны для альбома "Мадам Х" с повязкой на глазу и пошутила, что ищет также такой атрибут для себя.

"Моя единственная проблема сейчас в том, что мне нужно найти очень классную повязку на глаз. Кто-нибудь – кроме Мадонны – знает, где я могу это сделать?"– добавила Браун.

Кто такие Spice Girls?Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхольм и Джерри Холливелл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив распался.



Spice Girls воссоединится для тура по Великобритании, который запланирован на лето 2019 года. Однако группа будет не в полном составе – Виктория Бекхэм не будет участвовать в концертах.