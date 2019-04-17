К военным на каблуках: Мелания Трамп засветила эффектный образ

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Мелания Трамп во время официальной поездки
Мелания Трамп во время официальной поездки / Instagram / @flotus

Первая леди США Мелания Трамп приняла участие в очередной официальной поездке. Представительница белого дома отправилась в Северную Каролину, где засветила стильный наряд.

Пока Иванка Трамп реализует социальную программу президента США в Африке, первая леди не сидит сложа руки. Представительница Белого дома тоже приняла участие в официальной поездке: в Северной Каролине Мелания Трамп посетила один из военных гарнизонов, где выступила перед американскими офицерами. Кроме этого, первая леди пообщалась и со школьниками во время визита в среднюю школу в Форт-Брэггу.

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Поездка Мелании Трамп была достаточно насыщенной, однако она всего за день смогла выполнить все пункты в своем плотном графике. В то же время первая леди США сумела удивить общественность: вместо привычного casual-стиля, который она предпочитает для подобных поездок, Мелания выбрала более изысканный.

Перед американцами она появилась в светлом жакете от бренда Alexa Chung и укороченных брюках. Стройную талию Мелания Трамп традиционно подчеркнула поясом. А вот насчет обуви, то на этот раз первая леди отложила свои стильные кроссовки на полку и выбрала любимые питоновые туфли-лодочки от Manolo Blahnik. Именно такая изысканная обувь добавила элегантности довольно обыденному образу.

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Меланья Трамп Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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