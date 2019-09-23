"К звездам": в далекий космос с Брэдом Питтом

Интимное кино, которое исследует не только физическое пространство, а и то, что остается в ребенке при потере кого-то из родителей.

"К звездам" – фильм о внутреннем и внешнем космосах человека. Исследования и путешествия по ним даются сложно и могут занять неприлично много времени. Что самое страшное – из дальних темных закоулков космоса можно и не вернуться. Режиссер Джеймс Грэй воплотил размышления о путешествиях по холодной невесомости в спокойное и психотерапевническое кино, сфокусированное на одном актере.

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"К звездам": официальный кадр из фильма

Это шоу Брэда Питта. Сколько в кадре бы ни появлялись другие персонажи, все внимание и трепет получает космонавт, который ищет отца. Его пульс крайне редко становится быстрее 80 ударов в минуту и ​​в такой же манере кино раскрывает его драму. Герой Брэда Питта одинок, хотя сам отталкивает близких из своей жизни. Он не понимает отцовскую одержимость делом и сожалеет о цене, которую за это заплатил, но идет тем же путем: из раза в раз выбирает холод космоса вместо тепла близких. Наверное, так он чувствует себя ближе к отцу.

Счастье познается в контрасте: в темную ночь звезды светят ярче, а Земля самая красивая по возвращению из окрестностей Нептуна. Космос в фильме "К звездам" метафорически означает последнюю точку отчуждения, эмоциональную смерть. Это же надо – всю жизнь идти к путешествию в самый отдаленный из доступных уголков вселенной, чтобы там найти и все равно отпустить желаемое. Понять невозможность воплощения своих желаний, принять одиночество и боль, которую десятками лет глушил занятостью. "К звездам" показывает, как десятки лет сводятся к нескольким решающим минутам, когда отказываешься от цели, но познаешь примирение.



"К звездам": официальный кадр из фильма

Критики называют фильм Джеймса Грея "Интерстеллар"-версией фильма "Апокалипсис сегодня". "К звездам" не нацелен на коммерческий экшен, а его мощный и не единственный маркетинговый плюс – лицо Брэда Питта. Поэтому кассовые сборы ленты во многом зависят от интереса к вышеупомянутому лицу. Бюджет фильма составляет 90 миллионов долларов, фактически, верхней планки для персоны Грея на данный момент. Режиссер взял оператора (Хойте Ван Хойтема) у Кристофера Нолана и композитора (Макса Рихтера) у Дени Вильнева... Короче говоря, старался, как мог. А заработает ли фильм достаточно денег, покажут результаты первого прокатного недели.

Из-за медленного рассказа и монодрамы "К ​​звездам" больше нравится критикам, чем зрителям. Рейтинг на IMDb – 7.2.

"К звездам": смотреть трейлер фильма онлайн

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Все фото: IMDb