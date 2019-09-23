"К звездам": в далекий космос с Брэдом Питтом

4 Читати новину українською
"К звездам"
"К звездам" / IMDb

Интимное кино, которое исследует не только физическое пространство, а и то, что остается в ребенке при потере кого-то из родителей.

"К звездам" – фильм о внутреннем и внешнем космосах человека. Исследования и путешествия по ним даются сложно и могут занять неприлично много времени. Что самое страшное – из дальних темных закоулков космоса можно и не вернуться. Режиссер Джеймс Грэй воплотил размышления о путешествиях по холодной невесомости в спокойное и психотерапевническое кино, сфокусированное на одном актере.

Также в кино: "Мошенницы с Уолл-Стрит": криминальная комедия о стриптизершах

До зірок
"К звездам": официальный кадр из фильма

Это шоу Брэда Питта. Сколько в кадре бы ни появлялись другие персонажи, все внимание и трепет получает космонавт, который ищет отца. Его пульс крайне редко становится быстрее 80 ударов в минуту и ​​в такой же манере кино раскрывает его драму. Герой Брэда Питта одинок, хотя сам отталкивает близких из своей жизни. Он не понимает отцовскую одержимость делом и сожалеет о цене, которую за это заплатил, но идет тем же путем: из раза в раз выбирает холод космоса вместо тепла близких. Наверное, так он чувствует себя ближе к отцу.

Счастье познается в контрасте: в темную ночь звезды светят ярче, а Земля самая красивая по возвращению из окрестностей Нептуна. Космос в фильме "К звездам" метафорически означает последнюю точку отчуждения, эмоциональную смерть. Это же надо – всю жизнь идти к путешествию в самый отдаленный из доступных уголков вселенной, чтобы там найти и все равно отпустить желаемое. Понять невозможность воплощения своих желаний, принять одиночество и боль, которую десятками лет глушил занятостью. "К звездам" показывает, как десятки лет сводятся к нескольким решающим минутам, когда отказываешься от цели, но познаешь примирение.

До зірок
"К звездам": официальный кадр из фильма

Критики называют фильм Джеймса Грея "Интерстеллар"-версией фильма "Апокалипсис сегодня". "К звездам" не нацелен на коммерческий экшен, а его мощный и не единственный маркетинговый плюс – лицо Брэда Питта. Поэтому кассовые сборы ленты во многом зависят от интереса к вышеупомянутому лицу. Бюджет фильма составляет 90 миллионов долларов, фактически, верхней планки для персоны Грея на данный момент. Режиссер взял оператора (Хойте Ван Хойтема) у Кристофера Нолана и композитора (Макса Рихтера) у Дени Вильнева... Короче говоря, старался, как мог. А заработает ли фильм достаточно денег, покажут результаты первого прокатного недели.

Из-за медленного рассказа и монодрамы "К ​​звездам" больше нравится критикам, чем зрителям. Рейтинг на IMDb – 7.2.

"К звездам": смотреть трейлер фильма онлайн

Также в кино: "Оно 2": жуткий клоун Пеннивайз возвращается

Все фото: IMDb

blog_ava
Зеленский подписал законопроект об импичменте президента
сегодня
2188
Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: Новости LifeStyle Публикации Статьи LifeStyle Кино Голливуд Космос Брэд Питт
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"К звездам": в далекий космос с Брэдом Питтом
сегодня 11:29 "К звездам": в далекий космос с Брэдом Питтом
Юлія Ліпенцева 4
Смелое декольте, нежная пудра и готический черный: звезды "Игры престолов" на красной дорожке
сегодня 10:53 Смелое декольте, нежная пудра и готический черный: звезды "Игры престолов" на красной дорожке
56
"Королева ночи" во Львове: как прошел грандиозный концерт Оли Поляковой
22 сентября 16:22 "Королева ночи" во Львове: как прошел грандиозный концерт Оли Поляковой
915
Street style в Милане: как выглядят гости Недели моды на улицах "столицы моды"
21 сентября 21:31 Street style в Милане: как выглядят гости Недели моды на улицах "столицы моды"
193
День рождения Стивена Кинга: ТОП-5 книг короля ужасов
21 сентября 12:00 День рождения Стивена Кинга: ТОП-5 книг короля ужасов
Євгенія Мазур 581
Новости
Больше новостей
Залиште відгук