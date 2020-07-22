Знаменитая модель Кайя Гербер уже в 18 лет достигла такой же популярности, как и ее мама Синди Кроуфорд. И как только красавица достигла возраста совершеннолетия, она предстала в модном глянце полностью обнаженной.

Фото Кайя Гербер разместила на Инстагарм-странице, чем вызвала шквал комментариев от поклонников. В заметке модель призналась, что провокационная фотосессия появится в новом выпуске японского журнала Vogue. Номер выйдет в сентябре 2020 года и получит три разные обложки на выбор покупателей.

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Для одного снимка Кайя Гербер снялась в эротическом образе, надев прозрачное черное боди и приталенные кожаные штаны. А на другом фото красотка вообще предстала голой. Кайя Гербер красовалась только в ботфортах и массивных серьгах, демонстрируя свое стройное тело и татуировки.



Кайя Гербер у новом Vogue / Фото Instagram / @luigiandiango

Кайя Гербер впервые оголилась / Фото Instagram / @luigiandiango

Известно, что эротическую съемку устроили еще до начала карантина. Кайя Гербер не скрывала своей радости, что именно ее история появится в главном выпуске Vogue за год. В общении с журналистами модель обратилась к читательницам, заявив, что у известных красавиц тоже бывают неудачные дни или проблемы в личной жизни. Однако они могут прикрывать боль благодаря эффектным образам.

"Вы должны просыпаться каждый день и выбирать счастье для себя, а не для кого-то другого. И не на основе мнения кого-либо еще. То, что вы видите в средствах массовой информации, чаще всего просто красивая обложка. Это нормально, что у вас не все всегда безоблачно. Это нормально, что вам бывает грустно. Это нормально, когда день у вас не задался. Но об этом мы не рассказываем в соцсетях", – рассказала Кайя Гербер.

Кайя Гербер в провокационной съемке / Фото Instagram / @luigiandiango