Кайе Гербер – 18: эволюция стиля модели в ярких фото

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Кайе Гербер – 18: эволюция стиля модели в ярких фото
Кайе Гербер – 18: эволюция стиля модели в ярких фото / www.gettyimages.in

Американская модель и дочь Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, сегодня празднует свое 18-летие. Только за последние несколько лет ей удалось достичь невиданного успеха в модельной карьере и стать одной из самых узнаваемых звезд модного шоу-бизнеса.

Еще с детства Кайя Гербер присутствовала на всех светских мероприятиях со своими звездными родителями – супермоделью Синди Кроуфорд и бизнесменом Рэнди Гербером. Известная мамочка старалась привить своей красавице-дочке любовь к стильным вещам и многотысячной публике. Если в 2014 году крошечная Кайя, которая пряталась за спиной своей матери Синди, еще не знала, как себя вести на красной дорожке, то уже сегодня девушка стала настоящей звездой в модной среде и вполне самодостаточной супермоделью, как ее часто называют.

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Несколько лет назад именинница Кайя Гербер подписала контракт с известным модельным агентством IMG Models, к которому принадлежат также такие модели как Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Кара Делевинь и многие другие. Свой первый выход на модный подиум юная знаменитость совершила в сентябре 2017 года, дебютируя на показе бренда Calvin Klein. С тех пор ее стали приглашать на Недели моды в Милан, Париж, Нью-Йорк и другие модные столицы мира. Она стала любимицей не одного модельера, а количество ее верных поклонников в Instagram достигает почти 4,5 миллиона пользователей.

Кайя Гербер
Кайя Гербер на показе Chanel на Неделе моды в Париже, март 2018

Предлагаем узнать, как менялся стиль и внешность модели Кайи Гербер на красных дорожках и улицах городов в ярких фотографиях.

Кайя Гербер
Кайя Гербер с мамой Синди Кроуфорд, май 2014 года

Кайя Гербер
Кайя Гербер, сентябрь 2014 года

Кайя Гербер
Кайя Гербер, октябрь 2015 года

Кайя Гербер
Кайя Гербер, ноябрь 2015 года

Кайя Гербер
Кайя Гербер, август 2016 года

Кайя Гербер
Кайя Гербер, февраль 2017 года

Кайя Гербер
Кайя Гербер, апрель 2017 года

Кайя Гербер
Кайя Гербер, сентябрь 2017 года

Кайя Гербер
Кайя Гербер, сентябрь 2017 года

Кайя Гербер
Кайя Гербер, октябрь 2017 года

Кайя Гербер
Кайя Гербер, август 2018 года

Кайя Гербер
Кайя Гербер, апрель 2019 года

Кайя Гербер
Кайя Гербер, июнь 2019 года

Кайя Гербер
Кайя Гербер, июль 2019 года

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Звездные дни рождения Кайя Гербер
Источник: LifeStyle 24
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