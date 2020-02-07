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Кайя Гербер показала провокационные образы во время светского мероприятия: соблазнительные фото

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Фотомодель Кайя Гербер / Instagram / @kaiagerber

В свои 18 лет американской модели удалось достичь потрясающей популярности, завоевав имя одной из самых престижных моделей современности. В Нью-Йорке девушка появилась на презентации бренда Jimmy Choo, показав сразу два соблазнительных образа, которые подчеркнули ее стройное тело.

Звездные родители супермодель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер с детства воспитывали в девушке чувство стиля и любовь к фэшн-индустрии. Сейчас Кайе Гербер удается поражать каждым своим публичным выходом. Так, девушка стала лицом новой коллекции престижного британского бренда обуви Jimmy Choo. Вчера, 6 февраля, в Нью-Йорке состоялась презентация линейки.

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Модель Кайя Гербер не могла обойти вниманием такое знаковое событие, лично представив коллаборацию с модным домом. Она предстала на презентации и вечеринке в двух разных образах. Для первого выхода звезда выбрала элегантный серый костюм, который сочетала с черной кожаной сумкой и туфлями мюли под змеиную кожу из коллекции Jimmy Choo x Kaia. Однако главной изюминкой ее наряда стало экстримальное декольте и обнаженная спина. Такие откровенные детали добавили сексуальности ее сдержанному образу.


Кайя Гербер на презентации бренда Jimmy Choo / Getty Images


Кайя Гербер на презентации бренда Jimmy Choo / Getty Images

Другой look подчеркнул женственность ее тела. Кайя Гербер позировала в полупрозрачном серебряном платье от бренда Paco Rabanne, сквозь которое просвечивалось белье модели. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру, стройные длинные ноги и пышное декольте, учитывая то, что девушка не надела бюстгальтера. Ее лицо украсил макияж smoky eyes, который только  добавил ее внешнему виду дерзости.


Кайя Гербер на презентации бренда Jimmy Choo / Getty Images

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Эротика Стиль и мода Кайя Гербер Модные бренды
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