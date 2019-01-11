Кайя Гербер снялась в рекламной кампании Stella McCartney: оригинальные фото

17-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер вместе с 44-летней супермоделью Кейт Мосс снялись в новой рекламной кампании легендарного бренда Stella McCartney.

Новые фото опубликованы в социальной сетиInstagram. Так, два поколения моделей позировали в объективе фотографа Джонни Дюфорта.

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Автором же концепции съемки выступила сама дизайнер.

В этом сезоне мне бы хотелось обратить внимание на чудо всех женщин: круг жизни и любви до познания примеров, которые вдохновляют и явились к нам,

– рассказала об идее съемки Стела Маккартни.

Что интересно, в коллекции есть одежда и аксессуары из экологических материалов и вторсырья, а также регенерированного кашемира, натурального хлопка, переработанного нейлона.



Кайя Гербер / Instagram / @stellamccartney



Кайя Гербер / Instagram / @stellamccartney



Кайя Гербер / Instagram / @KaiaGerber



Кейт Мосс / Instagram / @JohnnyDufort