Кайя Гербер снялась в рекламной кампании Stella McCartney: оригинальные фото
17-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер вместе с 44-летней супермоделью Кейт Мосс снялись в новой рекламной кампании легендарного бренда Stella McCartney.
Новые фото опубликованы в социальной сетиInstagram. Так, два поколения моделей позировали в объективе фотографа Джонни Дюфорта.
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Автором же концепции съемки выступила сама дизайнер.
В этом сезоне мне бы хотелось обратить внимание на чудо всех женщин: круг жизни и любви до познания примеров, которые вдохновляют и явились к нам,
– рассказала об идее съемки Стела Маккартни.
Что интересно, в коллекции есть одежда и аксессуары из экологических материалов и вторсырья, а также регенерированного кашемира, натурального хлопка, переработанного нейлона.
Кайя Гербер / Instagram / @stellamccartney
Кайя Гербер / Instagram / @stellamccartney
Кайя Гербер / Instagram / @KaiaGerber
Кейт Мосс / Instagram / @JohnnyDufort