Кайя Гербер стала звездой глянца и рассказала, что никогда не хотела быть моделью

18-летняя модель и дочь знаменитой иконы фэшн-индустрии Синди Кроуфорд – Кайя Гербер – дала откровенное интервью весеннему выпуску журнала i-D. Там она не только приняла участие в брутальной и откровенной фотосессии, но и поделилась, почему редко дает интервью, как ей удается справляться в моделинге и почему в детстве не воспринимала работу матери.

Автором фотографий для глянца стал Willy Vanderperre, который показал юную Кайю в несколько иных и более дерзких амплуа, чем все привыкли ее видеть. В разговоре с журналистом Джереми А. Харрисом модель поделилась личными подробностями жизни, о которой редко знают фанаты.

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Кайя призналась, что не понимала всего объема работы, который выполняет ее мама Синди, пока сама не стала моделью.

Я знала, чем занимается моя мама, но я на самом деле не понимала, что это работа. Когда твои родители – врачи или юристы, это – совсем другое. У меня не было ощущения, что эта "Синди Кроуфорд" – моя мама. Она просто была мамой, которая занималась моделингом. И только когда я сама начала работать в фэшн-индустрии, я осознала ее вклад и влияние на эту сферу,

– рассказала Кайя.

Сама же модель, как оказалось, никогда не хотела идти по стопам матери. Синди Кроуфорд не вынуждала ее это делать, но все вокруг начали отмечать, что Кайе удалось бы стать манекенщицей.

Я никогда не хотела быть моделью. Когда я была маленькой, я никогда не думала, что похожа на маму, и не представляла, что смогу заниматься этим. Моя мама никогда не заставляла меня. Когда я начала взрослеть, люди стали говорить, что мне следовало бы стать моделью, но я скептически к этому относилась. Сложно становиться взрослой женщиной, проходить через все эти изменения подросткового возраста на глазах у всех. Для этого нужна большая уверенность,

– чистосердечно поделилась Гербер.

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При этом она не хотела, чтобы известное имя матери затмило ее профессиональные попытки и достижения. Только за 2 последних года ей удалось достичь успеха на модных подиумах, поэтому она сознательно понимает, что в 16-летнем возрасте ее не было о чем спрашивать в разговорах с журналистами: "Мне нечего было сказать два года назад. У меня не было опыта за плечами. Меня спрашивали только о том, как я ухаживаю за собой, и о советах, которые я получила от своей мамы по поводу того, как правильно позировать. Это так скучно". Именно поэтому девушка и пыталась давать как можно реже свои интервью.