Кайя Гербер вышла на подиум в латексном бюстгальтере: сексуальные фото

Всего в 18 лет Кайя Гербер может похвастаться молниеносной карьерой. Дочь Синди Кроуфорд с легкостью покоряет мировые подиумы и не боится примерять сексуальные фэшн-эксперименты дизайнеров. На днях она представила сексуальные новинки бренда Saint Laurent.

В Париже продолжается одно из самых громких светских событий года – Неделя моды. Легендарные кутюрье один за другим презентуют новинки своего бренда, о которых еще долго будут говорить СМИ. Среди коллекций, которые с нетерпением ждали все звездные модницы, был показ Saint Laurent. Фэшн-шоу провели на площади Трокадеро.

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Рами Малек, Шарлотта Генсбур, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, Зои Кравиц с отцом, музыкантом Ленни Кравицем, Хейли Бибер, Лили Коллинз, Кит Харингтон – это далеко не весь список знаменитостей, которые пришли на модный показ. Поражал и звездный состав на подиуме, ведь одной из главных моделей стала Кайя Гербер.

Для хрупкой красавицы дизайнер Энтони Ваккарелло подобрал весьма провокационный наряд. Кайя Гербер вышла к зрителям в латексном черном бюстгальтере и юбке. Образ манекенщицы дополнили горчичный жакет, клетчатый платок и сапоги на каблуке. Выглядела 18-летняя звезда очень сексуально.



Кайя Гербер в сексуальном наряде / Getty Images



Модели после показа Saint Laurent / Instagram / @kaiagerber



Провокативный образ дочери Синди Кроуфорд / Instagram / @kaiagerber

Что касается самой коллекции, то у Saint Laurent преобладали наряды фиолетовых оттенков, а также яркие цвета – от изумрудного до оранжевого. Энтони Ваккарелло сделал акцент на жакеты в стиле 80-ых, которые покорили всех очевидцев. Кроме этого, дизайнер презентовал юбки, сексуальные топы, блузы и брюки.