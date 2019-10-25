Кайя Гербер замечена на свидании с экс-бойрендом Арианы Гранде Питом Дэвидсоном: фотофакт

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Кайя Гербер замечена на свидании с экс-бойрендом Арианы Гранде Питом Дэвидсоном: фотофакт

Дочка известной супермодели Синди Кроуфорд, похоже, закрутила роман с популярным комиком Питом Дэвидсоном. В сети появились первые фото пары на свидании.

18-летняя модель Кайя Гербер неоднократно попадала в камеры папарацци во время прогулок с друзьями, однако на свидании в ресторане она была замечена впервые.

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На сайте издания Daily Mail появилось фото Кайи Гербер и 25-летнего американского комика Пита Дэвидсона. Они ужинали в одной из нью-йоркских кофеен и попали в инстаграм-сторис других посетителей.

На фото актер, вероятно, модели рассказывает что-то забавное, ведь она, улыбаясь, смотрит на экран мобильного телефона. Пока знаменитости не прокомментировали совместный выход, однако фанаты уверены, Кайя и Пит – пара.

Пітер Девідсон і Кайя Гербер
Кайя Гербер и Питер Дэвидсон / The Daily Mail 

Стоит добавить, что ранее Пит Дэвидсон был влюблен в популярную певицу Ариану Гранде и даже сделал ей предложение выйти замуж, на что она ответила согласием. Однако через некоторое время звезда сцены отменила помолвку, а Пит Дэвидсон закрутил роман с Маргарет Квелли. Однако 18 октября 2019 года стало известно, что пара распалась.

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Теги: Кайя Гербер LifeStyle Звездные романы
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