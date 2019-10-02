Кайя Гербер засветила обнаженную грудь на показе Valentino: фото 18+

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Кайя Гербер
Кайя Гербер / www.gettyimages.com

18-летняя американская модель и дочь Синди Кроуфорд, Кайя Гербер вышла на подиум показа бренда Valentino весна-лето 2020 в рамках парижской Недели моды, на котором случайно обнажилась.

Кайя Гербер прошлась по подиуму в черной юбке, жакете и прозрачной блузке, под которую девушка не надела нижнее белье. Добавим, что на профессиональных показах модели повторяют полностью образы, которые составляют дизайнеры, поэтому не могут добавлять никакие другие элементы гардероба.

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Во время проходки 18-летняя дочь Синди Кроуфорд засветила обнаженную грудь, но никоим образом не отреагировала на это. Таким образом девушка продемонстрировала свой профессионализм, продолжив дефиле.

Кайя Гербер на показе Valentino: смотрите видео

 

 

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Теги: LifeStyle Эротика Мода Кайя Гербер Новости LifeStyle Неделя моды
Источник: LifeStyle 24
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