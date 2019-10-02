Кайя Гербер засветила обнаженную грудь на показе Valentino: фото 18+

18-летняя американская модель и дочь Синди Кроуфорд, Кайя Гербер вышла на подиум показа бренда Valentino весна-лето 2020 в рамках парижской Недели моды, на котором случайно обнажилась.

Кайя Гербер прошлась по подиуму в черной юбке, жакете и прозрачной блузке, под которую девушка не надела нижнее белье. Добавим, что на профессиональных показах модели повторяют полностью образы, которые составляют дизайнеры, поэтому не могут добавлять никакие другие элементы гардероба.

Читайте также: Смело: 18-летняя Кайя Гербер примеряла бандажное платье от Versace

Во время проходки 18-летняя дочь Синди Кроуфорд засветила обнаженную грудь, но никоим образом не отреагировала на это. Таким образом девушка продемонстрировала свой профессионализм, продолжив дефиле.

Кайя Гербер на показе Valentino: смотрите видео