Кайя Гербер засветила стройное тело и показала новую татуировку: фотофакт

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Кайя Гербер засветила новое тату
Кайя Гербер засветила новое тату / Instagram/ @kaiagerber

17-летняя дочь Синди Кроуфорд любительница красивых рисунков на коже. Кайя Гербер ярко засветила татуировкой на ребах, которая является второй по счету на ее молодом теле.

Новое фото 17-летняя дочь Синди Кроуфорд опубликовала на своей странице в Instagram. Модель, которая в таком юном возрасте ходит по подиуму на показах Versace, Calvin Klein и является представителем бренда Saint Laurent, взорвала сеть новой фотографией. На снимке юная модель лежит на большом матрасе, на фоне дверей дома. Во время отдыха она читала книгу и мило нежилась на солнце.

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На снимке юная модель лежит на большом матрасе, на фоне дверей дома. Во время отдыха она читала книгу и мыло нежилась на солнце. На голове была панама с логотипом Superme и черный купальник, который и позволил поклонниками рассмотреть ее новую татуировку. Рисунок, который Кайя набила на ребрах, издалека напоминает крыло.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber)

 

Стоит добавить, что это уже не первое тату юной дочери Синди Кроуфорд. Осенью, когда Кайи Гербер только исполнилось 17, на ее руке появилась надпись Jordan, выбитая курсивом. К слову, она не зря выбрала это слово, оно является вторым именем молодой модели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика Кайя Гербер
Источник: 24 канал
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