Кайя Гербер засветила стройное тело и показала новую татуировку: фотофакт

17-летняя дочь Синди Кроуфорд любительница красивых рисунков на коже. Кайя Гербер ярко засветила татуировкой на ребах, которая является второй по счету на ее молодом теле.

Новое фото 17-летняя дочь Синди Кроуфорд опубликовала на своей странице в Instagram. Модель, которая в таком юном возрасте ходит по подиуму на показах Versace, Calvin Klein и является представителем бренда Saint Laurent, взорвала сеть новой фотографией. На снимке юная модель лежит на большом матрасе, на фоне дверей дома. Во время отдыха она читала книгу и мило нежилась на солнце.

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На снимке юная модель лежит на большом матрасе, на фоне дверей дома. Во время отдыха она читала книгу и мыло нежилась на солнце. На голове была панама с логотипом Superme и черный купальник, который и позволил поклонниками рассмотреть ее новую татуировку. Рисунок, который Кайя набила на ребрах, издалека напоминает крыло.

Стоит добавить, что это уже не первое тату юной дочери Синди Кроуфорд. Осенью, когда Кайи Гербер только исполнилось 17, на ее руке появилась надпись Jordan, выбитая курсивом. К слову, она не зря выбрала это слово, оно является вторым именем молодой модели.