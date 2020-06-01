На днях престижное издание Forbes провело собственное расследование относительно средств Кайли Дженнер. Оказалось, что ее доходы не соответствовали действительности, поэтому звезда больше не возглавляет их рейтинг. Реакция бизнесвумен и блогерши не задержалась.

Как Кайли Дженнер отреагировала на заявление Forbes

Все мировые СМИ распространили информацию Forbes о том, что Кайли Дженнер не является миллиардершей. Сама знаменитость в своем твиттере уверяет, что никакие рейтинги ей не нужны, поэтому идти на обман она не стала бы. Кроме этого, Кайли остро прокомментировала ошибки экспертов Forbes в подсчетах и ​​усомнилась в безупречной репутации глянца.

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Я думала, что это авторитетное издание. Все, что я вижу – это ряд неточных заявлений и необоснованных предположений. Я никогда не пыталась присвоить какой-нибудь титул обманом. Точка,

– заявила Кайли Дженнер.

Для наглядности богачка выделила одно из утверждений представителей Forbes. В журнале предположили, что эксперты могли сделать неправильные подсчеты из-за фальсифицированных налоговых деклараций. Это изрядно возмутило Кайли Дженнер, ведь неподтвержденные догадки в таком издании – недопустимы.

В то же время знаменитая американка подчеркивает, что имеет все, чего можно только хотеть в жизни – прекрасную дочь Сторми и успешный бизнес. Поэтому Кайли Дженнер нашла бы сто других занятий, чем перечислять свои доходы.

Что известно о заявлении Forbes

29 мая в Forbes заявили, что рейтинг самых молодых миллиардеров был составлен с ошибкой. В доходах Кайли Дженнер обнаружили несоответствие. Эксперты отметили, что знаменитая американка предоставила ложные данные, которые помогли ей возглавить престижный рейтинг. Поэтому Кайли Дженнер обвинили во лжи и корректировке данных доходов.

Найти ошибку специалистам удалось благодаря показателям, предоставленным косметической компанией Coty. Именно этот бренд за 600 миллионов долларов приобрел 51% акций фирмы Дженнер – Kylie Cosmetics. Однако, учитывая налоги, блогерша получила всего 340 миллионов на свой счет, что уменьшило ее общие показатели. Поэтому, по данным экспертов Кайли Дженнер обладает чуть более 900 миллионами долларов, что и стало поводом для отмены звания миллиардерши года.

Известно, что, кроме косметического бренда, американка получает доход от шоу "Семейство Кардашян". Также Кайли Дженнер является знаменитой моделью, которая украшает известные глянце, и блогершей. Эти проекты также приносят ей миллионные доходы в год.