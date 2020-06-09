Американская модель и основательница бьюти-империи самостоятельно воспитывает двухлетнюю дочь, однако в прессе предполагают, что сердце красавицы уже занято. Предполагаемым бойфрендом Кайли Дженнер стал лучший друг ее старшей сестры 28-летний манекенщик Фай Хадра.

Личная жизнь 22-летней Кайли Дженнер не остается без внимания прессы. Как информирует издание Daily Mail, молодая мамаша закрутила новый роман с манекенщиком Фаем Хадрою, который часто появлялся с ее звездной сестрой Кендалл Дженнер на публике. Если с моделью его связывает только дружба, то отношения с Кайли приобрели романтический характер.

Читайте также Кайли Дженнер лишили звания самой молодой миллиардерши: острая реакция звезды

Так, папарацци удалось подловить пару в Лос-Анджелесе в воскресенье, 7 июня. После ослабления карантинных ограничений Кайли Дженнер и Фай Хадра наслаждались компанией друг друга в стильных нарядах total black. Они поужинали в японском ресторане Nobu, а впоследствии на спорткаре отправились в ночной клуб Bootsy Bellows. Слухи об их романе подогрело и то, что знаменитости крепко держались за руки.

Напомним, что не впервые Кайли Дженнер проводит время с 28-летним Фаем Хадрою. Так, еще в прошлом году они романтично позировали на грандиозной вечеринке по случаю 50-летия рэпера Diddy. Тогда соблазнительная красотка опубликовала кадр, на котором держит манекенщика за руку. Ее старшая сестра Кендалл Дженнер шутливо прокомментировала кадр, отметив, что Кайли увела у нее парня.

Стоит отметить, что несмотря на слухи о новом романе в прессе до сих пор обсуждают отношения Кайли Дженнер с экс-бойфрендом Трэвисом Скоттом, от которого она воспитывает дочь Сторми. Недавно звезда трогательно поздравила бывшего с днем рождения, признавшись в чувствах. Слова Кайли вызвали сомнения у фолловеров относительно окончательного завершения отношений пары, которая разошлась осенью 2019 года.