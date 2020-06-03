Американская блогерша недавно потеряла титул самой молодой миллиардерши мира, поскольку именитое издание Forbes нашло неточности в сведениях о доходах компании Kylie Cosmetics. Сейчас же появилась информация, что мама девушки Крис Дженнер может быть причастна к махинациям с бухгалтерией.

Бьюти-компания Кайли Дженнер может иметь немалые последствия от заявлений Forbes, что они обманывали налоговую с собственными доходами. Ведь журналисты подсчитали, что вместо 1,2 миллиарда доходов в Kylie Cosmetics, компания владеет 900 миллионами долларов, что автоматически "снесло" Кайли из рейтинга миллиардеров. В издании The Sun инсайдеры говорят, что из-за этого в Кайли Дженнер возник конфликт с собственной матерью, которая с пеленок воспитывала всю семью Кардашян-Дженнер бизнесменами.

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Несмотря на то, что 22-летняя девушка опровергает заявления журналистов Forbes и требует от них доказательств, она и ее мать переживают за репутацию бренда, ведь за "украшение" реальных данных компании им может грозить суд. На фоне такого скандала Кайли якобы перестала общаться с Крис Дженнер, ведь подозревает, что та могла быть в сговоре с бухгалтером.

Кайли не знает, кому теперь можно доверять. Вероятно, она уже уволила Крис с поста своей помощницы по бренду, ведь мама действительно может быть в этом виновата,

– сообщил инсайдер.

Сейчас девушка отказывается поднимать трубку от матери и не знает, кому может довериться в этом случае.

В чем заключается скандал с компанией Кайли Дженнер

29 мая издание Forbes, которое в 2019 году объявило Кайли самой молодой миллиардершей мира, объявило, что после переоценки всего финансового состояния девушки ее убрали из рейтинга богачей в возрасте до 30 лет. Дженнер обвинили во лжи и корректировке данных доходов. Реакция Кайли была мгновенной: девушка отметила, что ей никакие рейтинги не нужны, а она никому не лгала относительно заработка компании. Взамен она обвинила издание Forbes в некомпетентности, поскольку те, если это и правда, допустили ошибку год назад, а нашли ее только сейчас.



Кайли Дженнер целый год была самой молодой миллиардершей мира​/ Twitter / @Forbes