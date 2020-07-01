Американская миллионерша Кайли Дженнер каждый раз поражает общественность новыми провокационными фотографиями. На этот раз она продемонстрировала не только изменение цвета волос, но и безупречные формы тела в эротическом образе.

22-летняя звезда социальных сетей опубликовала очередную фотографию, на которой нежно касается рукой своей груди. Она одета в нежно-розовый корсет, подчеркивающий ее грудь и талию, а также выгодно демонстрирует ее стройные ноги. Примечательно, что Кайли находилась в бельевом магазине, где, похоже, примерила еще не один соблазнительный наряд.

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Пользователи, в том числе и ее знаменитая сестра Ким Кардашян подметили, что девушка изменила цвет волос. Из брюнетки она превратилась в шатенку. Изменения в имидже она также продемонстрировала в видеоролике, где также похвасталась изысканным макияжем. Такие изменения во внешности пользователи Инстаграма оценили положительно и желают ей еще больше удачных beaty- экспериментов.