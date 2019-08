Кайли Дженнер – 22! История успеха бренда самой молодой миллиардерши Мира

Дева Instagram, одна из самых известных звездных мамочек, успешная бизнесвумен и самая юная миллиардерша Мира – все эти словосочетания описывают всего одну личность, самую младшую из семейства Кардашян – Кайли Дженнер. Известная американская соблазнительница сегодня, 10 августа, празднует свое 22-летие. По случаю ее дня рождения журналисты LifeStyle 24 подготовили историю успеха бренда красавицы.

Казалось бы, родиться в известной и состоятельной семье – это все, что нужно для того, чтобы стать знаменитой, богатой и успешной. Однако Кайли Дженнер довольно громко и удачно сломала этот стереотип.

Каждая из известных сестер стала популярной в своей области, однако самой младшей из большого семейства Кардашян удалось добиться наибольшего успеха! Девушка, которая в юном возрасте появилась в центре скандальных новостей из-за огромного количества пластических операций, сумела стать предпринимателем в 17-летнем возрасте. Ее бизнес-идея выстрелила, и она стала самой богатой миллиардершей в рейтинге Forbes "до тридцати".

Однако, как и в каждой истории успеха любой марки, на ее пути тоже случались трудности. О том, как 22-летняя Кайли Дженнер сумела стать триумфатором семейства и достичь самостоятельного обеспечения в довольно юном возрасте – читайте дальше.

История успеха Кайли Дженнер и ее бренда Kylie

Буду еще ребенком, Кайли Дженнер уже была популярной. Ее мама была знаменитой телеведущей, а сестры периодически оказывались в центре громких скандалов. Также они снимали собственное реалити-шоу "Семейство Кардашян", из-за которого маленькую Кайли дразнили почти все ее сверстники. В многосерийной программе главные герои рассказывали об их личной жизни, что, собственно, и заинтересовало их многомиллионную аудиторию. Во многом Крис Дженнер и ее дочери однозначно обязаны их семейному шоу.

Вероятно, именно с момента неприятия своими товарищами по школе и началась титаническая работа Кайли Дженнер над собой. В 2012 году она перешла на удаленную систему обучения, покинув школу.

Еще с раннего детства у Кайли Дженнер было немало комплексов, касающихся ее внешности. Ее называли наиболее непривлекательной среди всех ее сестер. Обидно, не так ли? В 10-летнем возрасте она пыталась "усовершенствовать" то, что ей не нравилось в себе, одалживая косметику у своих старших сестер. Однако, достигнув подросткового возраста, девушка решилась на ряд пластических операций. Именно так, хирургических вмешательств Кайли Дженнер пришлось пережить немало. Первая пластическая операция состоялась, когда ей было 16 лет! В том же 2013 году она получила премию Teen Choice Awards в номинации "Choice TV: Женское реалити-шоу" / Звезда развлекательной программы" (за шоу "Семейство Кардашян").



Пластические операции Кайли Дженнер, до/после

В феврале того же года иностранные СМИ сообщили, что компания PacSun выпустит капсульную коллекцию одежды вместе с Кайли Дженнер, которая на тот момент еще не нашла своего предназначения, и Кендалл Дженнер, которая уверенно строила карьеру модели. В феврале 2014 года юные, но очень амбициозные сестрички, запустили линию сумок и обуви для девушек вместе с Steve Madden's Madden. В мае того же года сестры Дженнер не останавливались на пути к поиску своего предназначения в жизни и выпустили научно-фантастическую книгу. Их творение получило название "Повстанцы: город Индра" (Rebels: City of Indra: The Story of Lex and Livia) и было рассчитано на аудиторию подросткового возраста. В 2015 году Кайли и Кендалл стали ведущими на Much Music Video Awards, и после этого девушек было не остановить. Но каждая из них пошла своим путем: Кендалл начала покорять мировые подиумы, дебютируя в 2016 году в белье Victoria's Secret, а Кайли – основала бьюти-империю, благодаря которой сегодня является одной из самых богатых бизнесвумен в мире.



Презентация книги Кайли и Кендалл Дженнер

Именно тогда Кайли Дженнер активно начали обвинять в использовании филлеров для губ, а также пластических операций, а она отшучивалась, что это эффект помад, которые она использует. В декабре 2015 года она выпустила первую линию помад, которая называлась Kylie Lip Kits и состояла всего из трех оттенков.

Вероятно 17-летняя Кайли, которая на то время уже пользовалась большой популярностью в Instagram, таким образом пыталась предсказать крах своей бизнес-идеи, поэтому не решилась на большее количество цветов. Однако благодаря рекламе в социальных сетях ей удалось распродать всю партию за тридцать секунд после официального старта продаж. Уже тогда эксперты начинали прогнозировать бешеный заработок "золотого ребенка" семейства Кардашян. По их подсчетам, он составлял от 50 до 300 миллионов долларов.



Первые три оттенка помад Кайли Дженнер

Однако именно тогда, во время регистрации торговой марки под названием Kylie, восходящей звезде пришлось столкнуться с первой проблемой. Вдвое старше нее поп-певица Кайли Миноуг также была владелицей бренда с таким же названием, за что подала на свою конкурентку в суд. Тогда юная бизнесвумен сменила название на Kylie Cosmetics, потому что 51-летняя австралийка утверждала, что такой выходкой ее тезка Дженнер могла испортить ее имидж. Однако после бешеного успеха юной соперницы отметила, что именно благодаря ей о ее имени и бренде заговорили во всем мире. А вот для юной Кайли такая преграда превратилась в мотивацию стать еще лучше в своей области.

Как оказалось позже, за 18 месяцев на продаже помад Кайли Дженнер заработала 420 миллионов долларов. Такие большие суммы заработка в самом деле впечатляют, ведь даже бренды-старожилы за десятки лет на рынке зарабатывают примерно такие же суммы. К примеру, представители косметической линейки бренда Tom Ford Beauty недавно признались, что наконец, за 10 лет на рынке, им удалось достичь цифры в 500 миллионов долларов.

В 2016 году Кайли решила объединить свою марку Kylie Lip Kits с компанией, сделав ее частью бренда Kylie Cosmetics. И уже ко Дню святого Валентина молодая бизнесменша выпустила новую коллекцию с обновленной оттеночной линейкой. В продажу поступило по 5000 экземпляров каждого цвета, то есть, общее количество составило 15 тысяч. Однако уже через три месяца Кайли Дженнер увеличила производство, выпустив новую партию количеством 500 тысяч!



Кайли Дженнер

В феврале 2018 года юная предпринимательница впервые стала мамой, что снова добавило громкости ее имени. У нее и ее бойфренда Трэвиса Скотта родилась дочь. Казалось бы, год начался с пополнения в семье, а вне дома всегда работает успешный бизнес, что может быть лучше? Но впереди ее ждал еще один сюрприз.

В августе 2018 года Кайли Дженнер украсила обложку журнала Forbes. Тогда ее бьюти империю оценили в 1 миллиард долларов. А уже в марте 2019 года представители Forbes официально утвердили, что 21-летняя Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей мира. Ей удалось побить рекорд Марка Цукерберга, который заработал первый миллиард долларов в 23 года.

В мае 2019 года Кайли Дженнер решила расширять границы своего бренда и создала отдельную линейку для ухода за кожей, которая получила название Kylie Skin by Kylie Jenner. Вполне вероятно, что это еще не все, чем готова удивлять нас 22-летняя Кайли Дженнер.

Многие до сих пор говорит, что за свой успех она должна благодарить богатую семью, реалити-шоу, которое она ненавидела в детстве, и громкие скандалы, однако в Фобес посчитали по-другому. Они назвали Кайли self-made, что означает, что она создала себя сама, ведь средства, которыми она владеет в 21 год, не перешли ей в наследство от родителей и не стали подарком от богатого бойфренда. Шаг за шагом, не спеша, настойчивая и амбициозная Кайли Дженнер заработала их своей идеей.