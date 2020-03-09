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Кайли Дженнер и Ким Кардашян показали пышные формы в купальниках: горячие фото

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Знаменитые светские львицы Кайли Дженнер и Ким Кардашян любят подчеркивать соблазнительную фигуру обтягивающими нарядами. Звезды часто публикуют фото в откровенном белье или платьях, а также щеголяют фигурой в бикини. На днях они поделились жарким кадром с отдыха.

Ким Кардашян предпочитает фотографии в изысканном нижнем белье, в то время как Кайли Дженнер активно публикует снимки в купальниках. На днях на инстаграм-страницах обоих красавиц появилось фото с их совместного отдыха, которое за сутки собрало почти 9 миллионов предпочтений.

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На фотографии Кайли позирует, подняв голову вверх и закрыв глаза. А Ким наоборот – прищурившись смотрит в камеру. Дженнер одета в купальник бежевого цвета, который гармонично сочетается с цветом ее волос. На лице можно увидеть легкий макияж. Внимание привлекают длинные ногти звезды розового цвета. Ким Кардашян изображена в откровенном черном бикини в тон волос. Видно, что она предпочла отдых с минимальным количеством макияжа.

Такие наряды хорошо подчеркивают пышные формы знаменитостей и демонстрирует их сексуальность и привлекательность.


Кайли Дженнер и Ким Кардашян в купальниках / Instagram / @kyliejenner

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Ким Кардашян Кайли Дженнер
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