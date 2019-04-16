Кайли Дженнер и Ким Кардашян снялись в соблазнительной фотосессии для собственного аромата

Знаменитые сестры и звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" появились в сексуальной фотосессии для рекламной кампании. Однако, эта съемка Кайли Дженнер и Ким Кадрашян отличается от всех других тем, что она была организована для их совместного проекта. Сестры выпускают собственный аромат.

В декабре 2018 года Ким Кардашян и Кайли Дженнер снялись для линейки косметических средств, которые выпустили в собственном бренде KKW X KYLIE. Среди них были блески для губ и тени для глаз. А на днях знаменитые сестры представили следующий семейный проект, созданный для выпуска собственного аромата.

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Аромат, по традиции, будет иметь название, в котором будут фигурировать имена и инициалы американских звезд, а именно – KKW FRAGRANCE X KYLIE. Флакон для духов сестры придумали в форме пухлых губ, а также снялись в соблазнительном фотосете для презентации, которая состоится в пятницу, 19 апреля.

Они появились в обтягивающих нарядах, которые четко очерчивали их пышные формы и стройные талии. Ким Кардашян позировала в боди необычной формы, обнажив одну ногу, а Кайли Дженнер появилась в таком же наряде цвета фуксии позади сестры, поэтому ей пришлось щеголять пышными ягодицами.