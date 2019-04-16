Кайли Дженнер и Ким Кардашян снялись в соблазнительной фотосессии для собственного аромата

50 Читати новину українською
Кайли Дженнер и Ким Кардашян снялись в соблазнительной фотосессии для собственного аромата

Знаменитые сестры и звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" появились в сексуальной фотосессии для рекламной кампании. Однако, эта съемка Кайли Дженнер и Ким Кадрашян отличается от всех других тем, что она была организована для их совместного проекта. Сестры выпускают собственный аромат.

В декабре 2018 года Ким Кардашян и Кайли Дженнер снялись для линейки косметических средств, которые выпустили в собственном бренде KKW X KYLIE. Среди них были блески для губ и тени для глаз. А на днях знаменитые сестры представили следующий семейный проект, созданный для выпуска собственного аромата.

Читайте также: Кайли Дженнер очаровала сеть нежными снимками в откровенном образе

Аромат, по традиции, будет иметь название, в котором будут фигурировать имена и инициалы американских звезд, а именно – KKW FRAGRANCE X KYLIE. Флакон для духов сестры придумали в форме пухлых губ, а также снялись в соблазнительном фотосете для презентации, которая состоится в пятницу, 19 апреля.

Они появились в обтягивающих нарядах, которые четко очерчивали их пышные формы и стройные талии. Ким Кардашян позировала в боди необычной формы, обнажив одну ногу, а Кайли Дженнер появилась в таком же наряде цвета фуксии позади сестры, поэтому ей пришлось щеголять пышными ягодицами.

 

blog_ava
Пожар в соборе Парижской Богоматери: причины и факты трагедии Нотр-Дама
сегодня
33678
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Кайли Дженнер Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рецепт пышного кулича на Пасху
сегодня 20:40 Рецепт пышного кулича на Пасху
Богданна Рибак 86
Как Мелания Трамп и голливудские звезды отреагировали на пожар в Нотр-Даме: фото
сегодня 10:38 Как Мелания Трамп и голливудские звезды отреагировали на пожар в Нотр-Даме: фото
698
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
15 апреля 20:05 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
5227
"Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
15 апреля 13:02 "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
30079
"Игра престолов": просмотрели ли Вы первую серию 8 сезона?
15 апреля 12:52 "Игра престолов": просмотрели ли Вы первую серию 8 сезона?
1469
Новости
Больше новостей
Залиште відгук