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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт объединились ради дня рождения дочери: сколько стоит праздник

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Кайли Дженнер с дочкой Сторми / Instagram / @kyliejenner

Самая молодая миллиардерша мира тщательно готовится к празднованию день рождения своей дочери Сторми, которой 1 февраля исполнится два года. Праздник объединит не только все звездное телесемейство, но и бывших влюбленных, которые готовы забыть все обиды ради общего воспитания дочери.

Знаменитая бизнесвумен активно приобщает свою дочь Сторми к публичной жизни. Кайли Дженнер недавно представила совместную бьюти-коллаборацию с крохой, которая приурочена к празднованию Дня святого Валентина. Однако на очереди не менее знаковое событие для звездной мамы, ведь 1 февраля Сторми исполнится два года. Ради детского праздника она объединит усилия с бывшим бойфрендом американским исполнителем Трэвисом Скоттом.

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Первые подарки дочь миллиардерши получила за несколько недель до знакового дня. Кайли Дженнер выпустила новую коллекцию своего косметического бренда, которая носит имя крохи Stormi Collection. Она объединила в себе общую любовь к бабочкам знаменитой мамы и не менее звездной дочери.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

На днях Кайли вместе с бывшим бойфрендом Трэвисом Скоттом, сестрой Кортни Кардашьян, мамой Крис Дженнер и ее избранником Кори Гэмблом, подругой и племянниками отправились в детский парк развлечений Disney World в Орландо. Во время развлечений их сопровождали охранники.

Семейство успело посетить несколько аттракционов, которые подарили отличное настроение как молодым, так и пожилым членам семьи. На личной странице в Инстаграме Кайли Дженнер опубликовал несколько кадров с прогулки, на которых появилась вместе с подругой Кайли Айрис Палмер. Молодые мамы с удовольствием позировали со своими дочерьми, создав так называемый "клуб мамочек".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Однако масштабное празднование второго дня рождения Сторми еще впереди. Как сообщили инсайдеры изданию TMZ, заботливые родители планируют громкую вечеринку, которая обойдется бывшим влюбленным в 100 тысяч долларов. Они планируют собрать близких в арендованном студийном пространстве, задействовав на мероприятии шесть вымышленных персонажей. Уже через неделю около 160 миллионов фолловеров смогут оценить щедрость самой богатой мамы современности на ее личных страницах в социальных сетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кайли Дженнер Звездные мамы Звездные романы
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