Кайли Дженнер и Трэвис Скотт взяли паузу в отношениях, – СМИ

Утром 2 октября сеть всколыхнул слух о вероятном разрыве отношений одной из самых известных пар – Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта. Влюбленные, воспитывающие 1-летнюю дочь Сторми, решили взять паузу в отношениях.

О вероятном разрыве 22-летней Кайли Дженнер и 28-летнего Трэвиса Скотта сообщает иностранное издание TMZ.

Читайте также: Миллиардерша Кайли Дженнер будет содержать отца своего ребенка, если они разойдутся, – СМИ

Инсайдер заявил представителям таблоида, что решение взять паузу в отношениях партнеры приняли еще несколько недель назад. Однако, как уверяют инсайдеры, звезды не поставили окончательной точки в отношениях.

Они взяли перерыв, но пока не разорвали отношения окончательно. У них все еще есть некоторые проблемы с доверием, но в основном их трудности возникают из-за стресса, который приносит их образ жизни,

– утверждает инсайдер.

Что интересно, в начале сентября Кайли Дженнер и Трэвис Скотт снялись в пикантной съемке для Playboy, а в конце августа они вместе с дочкой Сторми появились на премьере биографического фильма рэпера Travis Scott: Look Mom I Can Fly.

Также на фан-странице Кайли Дженнер появилось видео, на котором вместе с 1-летней Сторми предстал темнокожий мужчина, как заметили фанаты, похожий на ее бывшего бойфренда Tyga. Он вместе с дочерью миллиардерши взбирался по телетрапу к частному самолету, на котором они отправились на свадьбу к Джастину и Хейли Биберам.

Что известно об отношениях Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта?

О романе звезд стало известного в конце весны в 2017 году. Сразу после начала отношений появилась информация о беременности Кайли Дженнер. Светская львица родила дочку 1 февраля 2018 года, после чего ее бывший бойфренд Tyga заявил, что отцом новорожденной девочки может быть он, а не Трэвис Скотт. Ведь, несмотря на то, что они с Кайли разошлись в апреле 2017 года, их отношения продолжались еще некоторое время.



Также перед рождением первенца, в январе 2018 года, сеть взрывали слухи об изменах Трэвиса Скотта и то, что Кайли Дженнер разорвала с ним отношения, выгнав из дома. В июне 2018 года владелица бьюти-империи планировала нанять частного детектива, чтобы тот проследил за рэпером во время его тура по Европе. Однако со временем слухи исчезли и американские знаменитости демонстрировали семейную идиллию.