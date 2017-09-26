Кайли Дженнер намекнула на помолвку со своим любимым Трэвисом Скоттом: фотофакт

Американская светская львица Кайли Дженнер уже 1,5 года находится в отношениях с рэпером Трэвисом Скоттом и воспитывает 9-летнюю дочь Сторми от него. Однако пара до сих пор остается в статусе пары, но блогер намекнула на возможные изменения в их отношениях.

Так, 3 декабря Кайли Дженнер опубликовала в своих Instagram-Stories серию снимков, среди которых оставила фото с их совместной фотосессии для GQ. На фотографии, где он нежно касается губами ее лица, она разместила "емоджи" в виде кольца.

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Фанаты уже успели предположить, что таким образом звезда сообщила своей аудитории о помолвке с любимым, однако больше деталей звезда решила не обнародовать. Со стороны Трэвиса также не слышно никакой информации.



Кайли Дженнер вероятно помолвилась / Instagram-Stories / @kyliejenner

Инсайдеры западных изданий даже утверждают, что несколько недель назад видели, как Кайли выбирала себе обручальное кольцо в одном из бутиков Polacheck's Jewelers. Другие сторонники убеждены, что пара давно тайно замужем, ведь влюбленные неоднократно называли на публике друг друга мужем и женой. Сама же Кайли любила щеголять на своих Instagram странице перстнем, похожим на заручальне кольцо.

Поэтому можно только подозревать, что 21-летняя Instagram-звезда начала подготовку к своей свадьбе с избранником и отцом ее дочери.