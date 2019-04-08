Кайли Дженнер очаровала сеть нежными снимками в откровенном образе

Американская модель, которую признали самой молодой миллиардершей в мире, часто радует своих поклонников в сети откровенными снимками. Так, на днях появилась новая порция откровенных фото Кайли Дженнер на ее странице в Instagram.

21-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и владелица успешного бизнеса Kylie Cosmetics известна также тем, что активно ведет свой блог в Instagram. Кайли Дженнер часто публикует горячие снимки с отдыха, фотосессий или просто пикантные фото в домашних условиях. Так, новую порцию нежных и в то же время откровенных кадров американская модель опубликовала накануне, 7 апреля.

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Кайли Дженнер предстала на черно-белых фото в экстремальном леопардовом топе с откровенным декольте и темной мини-юбке. Она нежно и одновременно сексуально позировала перед камерой, сидя на стуле. На одном из кадров модель опустила шлейки майки, обхватив руками талию, и прикрыла глаза, будто мечтая о чем-то. "Когда ты фокусируешься на хорошем, тогда оно становится еще лучше", "Расти из-за того, что приходится пройти", – именно так прокомментировала собственные фото 21-летняя миллиардерша.



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner