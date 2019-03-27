Кайли Дженнер очаровала снимком без макияжа и поставила под сомнение пластические операции

Светская львица Кайли Дженнер в свой 21 год смогла достичь необычайных высот – стала самой молодой миллиардершей мира по версии Forbes, основала собственный бизнес и создала счастливую семью. Не меньшее восхищение вызывает ее идеальная внешность, которую часто ставят под сомнение из-за вероятных пластических операций. Однако новая фотография Кайли в очередной раз заставила поклонников задуматься.

Дело в том, что на днях Кайли Дженнер опубликовала в своем Instagram новое пикантное фото, на котором позирует в белой футболке с откровенным декольте под солнечными лучами, падающими из окна. Но внимание фанатов привлекла не ее пышная фигура, а лицо, на котором полностью отсутствовал макияж.

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Кайли Дженнер без макияжа / Instagram / @kyliejenner

Пухлые губы, выраженный взгляд глаз, темные брови и острые скулы – ничего из этого не было, поскольку знаменитость решила показать естественную красоту. Фанаты разошлись во взглядах, так как одни только похвалили девушку за такую искренность, а другие – в очередной раз усомнились, действительно ли Кайли прибегала к пластическим операциям. Ведь сравнивая ее старые фото с новыми, можно увидеть кардинальную разницу. Сама же Кайли никогда не скрывала, что пользовалась филлерами (инъекциями красоты для губ), которые сделали ей губы более пухлыми. В прошлом году она временно от них отказалась, ссылаясь на то, что избавлялась от детских комплексов, но впоследствии снова к ним вернулась.



Кайли Дженнер с макияжем / Instagram / @kyliejenner

Несмотря на это, она недавно утверждала, что никогда не пользовалась услугами пластического хирурга, потому что фанаты иногда даже не подозревают, к каким хитростям можно прибегать с помощью одной лишь косметики. Здесь стоит добавить, что 21-летняя модель уже много лет является владелицей косметического бренда Kylie Cosmetics, состояние его стремительно растет из-за значительного влияния социальных сетей и рекламы.



Кайли Дженнер в 2013 году и в 2019-м / Instagram / @kyliejenner Кайли Дженнер в 2013 году и в 2019-м / Instagram / @kyliejenner

А вы как думаете, прибегала ли Кайли к пластическим операциям?