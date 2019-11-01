Кайли Дженнер перевоплотилась в Мэрилин Монро для глянца: потрясающие фото

Американская миллиардерша и блогер Кайли Дженнер вызвала восторг у поклонников очередной серией снимков. Одна из сестер Кардашьян показала потрясающее перевоплощение в легендарную Мэрилин Монро.

На Хеллоуин Кайли Дженнер примерила несколько сексуальных костюмов, которые уже успели покорить сеть. Однако ее съемка в образе Мэрилин Монро превзошла все ее предыдущие образы.

Читайте также: Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фотогалерея

Для журнала V Magazine она примерила розовое атласное платье с перчатками, парик с короткими волнистыми волосами и массивные украшения. В таком же образе Мэрилин Монро исполнила знаменитую песню Diamonds are a girl's best friend, которая зазвучала в мюзикле 1953 года. Тогда знаменитая блондинка получила потрясающую популярность благодаря киноленте, а ее стиль наследовали многие красавицы.

Представители журнала решили использовать этот образ, чтобы показать силу женщины, которая может задавать тренд. Именно поэтому они пригласили на съемку одну из самых известных американок и успешную миллиардершу Кайли Дженнер.

Автором фотосессии был Грег Свалес. Фотограф мастерски и подробно воспроизвел съемку Мэрилин Монро, поэтому звездная модель выглядела очень убедительно в кадре.



Кайли Дженнер в образе Мэрилин Монро / Instagram / @kyliejenner Кайли Дженнер в образе Мэрилин Монро / Instagram / @kyliejenner

Интересно, что не только Кайли Дженнер похвасталась роскошным образом Мэрилин Монро. "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу также примерила роль знаменитой красавицы в мюзикле "Джентльмены предпочитают блондинок".