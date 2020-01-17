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Кайли Дженнер планирует открыть музей, посвященный личному бренду – СМИ

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Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Самая юная миллиардерша мира активно занимается развитием собственной бьюти-индустрии. На ее счету множество успешных кампейнов, однако Кайли не собирается останавливаться на достигнутом, планирует открытие музея и создание организации, которая будет работать в области развлечений.

В свои 22 года представительница звездной телесемьи может похвастаться статусом одной из самых успешных бизнесвумен планеты. Ее состояние оценивают около одного миллиарда долларов, а число поклонников стремительно растет, что делает Кайли Дженнер влиятельной блогершей с аудиторией в 158 миллионов фолловеров.

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Как утверждает издание Paper, девушка отнюдь не собирается останавливаться на достигнутом. Представители бренда Kylie Cosmetics подали заявку в бюро патентов и товарных знаков США на регистрацию двух торговых марок.

Одна из них получит название "Kylie Kon" и, как уверяют инсайдеры, займется организацией и проведением различных интерактивных выставок и мероприятий в сфере модной индустрии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Другой бренд – Kylie Museum. Предполагают, что это своеобразное творческое пространство, в котором будут проходить мастер-классы и бьюти-семинары. Пока Кайли Дженнер никоим образом не намекнула на расширение собственной индустрии, но уже не остается сомнений, что новые проекты обречены на ошеломительный успех.

Напомним, что на страницах своего инстаграма молодая миллиардерша уже анонсировала запуск новой коллекции косметического бренда, которая станет коллаборацией с годовалой дочкой Сторми. Коллекция будет посвящена празднованию Дню святого Валентина, а главным вдохновением для ее создания стала взаимная любовь Кайли Дженнер и дочери к бабочкам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Модные бренды Кайли Дженнер
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