Кайли Дженнер подогрела слухи о помолвке: фото кольца на безымянном пальце

Звезда реалити-шоу и социальных сетей Кайли Дженнер заинтриговала поклонников новыми снимками.

Так, Кайли опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.

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Добавим, еще в начале декабря в сети обсуждали фото в Insta-Stories 21-летней Кайли Дженнер с 26-летним Трэвисом Скоттом со "смайлом" в виде кольца. Но после публикации, влюбленные так и не подтвердили помолвку.

А на днях Кайли решила в очередной раз подогреть слухи о тайной помолвке звездной пары. На фото Дженнер позирует в белом наряде и ненавязчиво демонстрирует кольцо на безымянном пальце левой руки. Свою фотографию она подписала с помощью "эмоджи" в виде сердца.



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner