Кайли Дженнер подогрела слухи о помолвке: фото кольца на безымянном пальце

50 Читати новину українською
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Звезда реалити-шоу и социальных сетей Кайли Дженнер заинтриговала поклонников новыми снимками.

Так, Кайли опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.

Читайте также: Изменения в Новом году: Кайли Дженнер перекрасила волосы в голубой цвет – фото

Добавим, еще в начале декабря в сети обсуждали фото в Insta-Stories 21-летней Кайли Дженнер с 26-летним Трэвисом Скоттом со "смайлом" в виде кольца. Но после публикации, влюбленные так и не подтвердили помолвку.

А на днях Кайли решила в очередной раз подогреть слухи о тайной помолвке звездной пары. На фото Дженнер позирует в белом наряде и ненавязчиво демонстрирует кольцо на безымянном пальце левой руки. Свою фотографию она подписала с помощью "эмоджи" в виде сердца.


Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner


Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Теги: LifeStyle Звездные романы Мода Кайли Дженнер
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
5 января 15:37 5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают
952
Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
4 января 17:45 Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
3772
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
4 января 16:30 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
8361
Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
4 января 14:03 Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
Альона Захарова 2018
Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
4 января 10:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
1693
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
3 января 20:30 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
74605
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук