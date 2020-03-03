Кайли Дженнер похвасталась пышной грудью в купальнике: горячие фото

Звездная владелица бьюти-индустрии, непревзойденная брюнетка Кайли Дженнер поехала в отпуск на побережье океана. Красавица решила посвятить время себе и отправилась на отдых. Вместе с подругами и дочкой она релаксирует в элитном имении. Любимица миллионов активно публикует фотографии с отдыха.

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер каждый день устраивает эротические фотосъемки на отдыхе. Девушка хвастается пышными прелестями и экспериментирует с образами. Ее фигура – фантастическая и соблазнительная, поэтому не удивительно, что красавица подчеркивает ее в откровенном наряде. Результатами фотосессий Кайли делится с подписчиками на своей странице в инстаграме.

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На фотографиях, опубликованными Дженнер, она сидит на газоне возле пальмы. Позирует в откровенном красном бикини, которое хорошо подчеркивает ее пышную грудь. Привлекает внимание также прическа брюнетки. Она ровно уложила волосы и заплела несколько тоненьких косичек. А на лице видим естественный макияж. Многие знаменитости не любят краситься на отдыхе. Наверное, светская львица также предпочитает натуральную красоту.

Завораживает взгляд модели. У нее глубокие карие глаза, от которых невозможно оторваться.



Кайли Дженнер в откровенном бикини / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер засветила пышную грудь в купальнике / Instagram / @kyliejenner