Кайли Дженнер показала горячие фото с отдыха: жаркие кадры в купальнике

Роковая брюнетка недавно сменила имидж и уверенно щеголяет внешностью на страницах своего инстаграма. Основательница собственной бьюти-индустрии в разгар Недели моды в Европе отказалась от публичных выходов и фэшн-показов и посвятила время себе. Вместе с подругами и двухлетней дочерью Сторми Кайли Дженнер отправилась на отдых к побережью океана.

Судя по страницам звезды в социальных сетях, среди гардероба, который она прихватила в путешествие, только купальники и откровенное мини. Изо дня в день Кайли Дженнер устраивает новые страстные съемки, на которых смело демонстрирует свое фантастическое тело.

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На официальной странице в инстаграме молодой миллиардерши мира появились результаты очередной съемки. Модель выбрала беспроигрышную локацию – бассейн возле элитного имения, в котором она разместилась вместе с близкими на время отдыха. Кайли Дженнер позировала в обтягивающем купальнике шоколадного цвета с 3D-узором капель воды. Автором наряда выступил легендарный кутюрье Жан-Поль Готье.

Сплошной купальник на бретельках позволил знаменитости засветить пышный бюст, который она подчеркивает во время светских выходов. Пляжный look она дополнила кроссовками в тон купальника.

Кайли Дженнер показала немало соблазнительных поз, которые подчеркнули ее стройную талию и подтянутые ягодицы. Однако главный акцент образа – длинная коса в новом цвете медовый блонд, на который знаменитость решилась после статуса роковой брюнетки. Не забыла она и о деталях – макияж, которому не изменяет даже во время отдыха, розовый маникюр на длинных ногтях и украшения.