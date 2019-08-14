Кайли Дженнер показала, как прыгала с роскошной яхты в море: видео

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Самая молодая миллиардерша в мире, основательница бренда Kylie Cosmetic Кайли Дженнер продолжает празднование своего 22-летия в Италии на арендованной яхте Tranquility, цена которой 250 миллионов долларов. В сети звезда показала, как проводит время на судне и прыгает с огромной высоты в Тирренское море.

Новое видео с празднования Кайли Дженнер опубликовал на своей странице в Instagram.

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На коротком ролике показано, как самая молодая миллиардерша в мире эффектно прыгает с яхты в море. Добавим, что девушка не надевала спасательный жилет, а только купальник с прозрачным платьем.

кайлі дженнер
Кайли Дженнер прыгает с яхты / Скриншот / Instagram / @kyliejenner

"Мне очень страшно", – заявила Дженнер перед прыжком. Зато за кадром ей порекомендовали "прыгать солдатиком".

Впоследствии любимый девушки также повторил за Кайли, что видно на следующих видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Также Кайли Дженнер опубликовал соблазнительные фото в синем бикини от Chanel, продемонстрировав пышные формы. Рядом с девушкой находится ее новая праздничная линейка средств для макияжа.

Все продукты имеют изображения 100-долларовых купюр, фото Кайли и подпись "You're $0 money baby" ("Ты очень обеспеченная, девушка"). Добавим, что такая коллекция возмутила сторонников. По их мнению, Дженнер создала линейку, чтобы похвастаться собственным богатством.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

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Теги: LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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