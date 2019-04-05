Кайли Дженнер показала настоящую страсть на снимках с любимым: горячие фото
Светская львица и самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер не стесняется своих проявлений чувств, поэтому часто оставляет в сети пикантные фото. На этот раз она поплавала в бассейне со своим любимым и продемонстрировала пышные формы тела.
Новые снимки появились в фотоблоге Кайли, где она удобно устроилась на ногах любимого Трэвиса Скотта в бассейне. На первом фото она наслаждается отдыхом, попивая прохладный напиток в бокале, а на другом – нежно обнимает отца общей дочери Сторми.
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Несмотря на то, что фото черно-белые, они неплохо зажгли сеть. Ведь звезда показала не только страсть и любовь, но и свои аппетитные формы, в частности, грудь и ягодицы. Для фотографий она надела трендовый леопардовый купальник, на уши надела сережки-кольца, а волосы завязала в небольшой пучок.
Горячая парочка Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта / Instagram / @kyliejenner
Кайли Дженнер и Тревис Скотт / Instagram / @kyliejenner
Родная сестра Кайли – Кендалл Дженнер – в комментариях тоже присоединилась к сторонникам и спросила ее, кто же третий был с ними, поскольку заметно, что фотографии делал посторонний человек. Сама же 21-летняя Кайли ничего не ответила, зато личный визажист семьи Кардашян-Дженнер пошутил, что: "Сторми – отличный фотограф".
Кайли Дженнер с Тревисом Скоттом / Instagram / @kyliejenner
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