Кайли Дженнер показала стильный family look с дочкой: трогательные фото

Американская модель и владелица линейки косметики Kylie уже полтора года встречается с рэпером Трэвисом Скоттом, от которого родила дочь Сторми. Кайли часто делится фотографиями со своей маленькой копией. Поэтому для нового выхода с дочкой она выбрала одинаковые костюмы.

Новые снимки с 9-месячной дочкой звезда ток-шоу "Семейство Кардашян" опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Ким Кардашян повторила образ своей младшей сестры: фотофакт

На фотографиях можно заметить, что молодая мама и Сторми находятся в аэропорту. Позади них небольшой самолет, а сами они стоят возле черной машины в одинаковых костюмах серого цвета и ярких шапках. Для дочери Кайли выбрала нежный розовый цвет головного убора, а для себя – огненный красный. На снимках американская модель крепко обнимает ребенка и сладко целует в щечки.

Она любит мои поцелуи, обещаю,

– прокомментировала фото Кайли.



Кайли Дженнер с дочкой Сторми / Instagram / @kyliejenner



Молодая мама з 9-месячной дочкой/ Instagram / @kyliejenner

Сразу после совместных фото Кайли опубликовала еще одну фотографию дочери, где она сама сидит на белом кожаном сидении самолета в розовом комбинезоне и белых кроссовках.



9-месячная дочка Кайли Дженнер Сторми / Instagram / @kyliejenner

Напомним, недавно 21-летняя Кайли Дженнер намекнула на помолвку с Трэвисом Скоттом. Она опубликовала совместное фото, на котором добавила значок кольца. Звездная пара вместе уже полтора года, поэтому поклонники ожидают их узаконивания отношений.