Кайли Дженнер примерила образ обольстительной королевы: яркие фото

Кайли Дженнер опубликовал фото в сети, которые невозможно обойти вниманием. Так накануне Черной пятницы бизнесвумен и владелица косметического бренда решили привлечь внимание к своему Интернет-магазину.

Успешная бизнесвумен давно взяла на заметку: ее блог в Instagram – лучшая рекламная платформа. Поэтому Кайли Дженнер перед распродажей на Черную пятницу, которая состоится 23 ноября, создала календарь на 2019 год со своим изображением, продажа которого будет исключительно в ее Интернет-магазине, наряду с другими изделиями.

Читайте также: Кайли Дженнер стала гламурной Барби в новой съемке: эффектные фото

Не обошлось и без королевской атрибутики. Кайли Дженнер примерила золотистое мини-платье, дополнив свой образ большой короной монарха. Кроме этого, звезда накрутила белокурые волосы и сделала эффектный макияж. Массивные аксессуары завершили обольстительный образ Кайли Дженнер.

Помог знаменитости в создании календаря фотограф Грег Сволс. По словам Кайли, в сети она опубликует 12 эксклюзивных кадров, которые войдут в издание.

К слову, это не первый для Кайли Дженнер календарь. В 2016 году она вместе с фотографом Терри Ричардсоном создала календарь, засветив маленькую корону. Теперь же звезда выбрала массивный атрибут королевы, ведь и состояние Кайли за 2 года существенно выросло.