Кайли Дженнер продемонстрировала соблазнительные формы в откровенном купальнике: горячие фото

Самая молодая миллиардерша в мире, звездная хозяйка бьюти-индустрии Кайли Дженнер, находясь на карантине, мечтает об отдыхе на берегу океана. Красавица-брюнетка поделилась жаркими архивными кадрами с отдыха.

Карантин внес свои коррективы в жизнь звездных людей. Знаменитостям, которые любят путешествовать по миру, пришлось отказаться от этой роскоши на неопределенное время. 22-летняя Кайли Дженнер на своей странице в инстаграме рассказывает, что скучает по вечеринкам и светским событиям. А также она хочет вернуться к своим путешествиям в райские места.

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Кайли часто делилась с поклонниками эротическими фотографиями в привлекательных бикини, однако сейчас звезда вынуждена публиковать только архивные фото, поскольку из-за карантинных мероприятий пока неизвестно, когда она сможет отправиться в новое путешествие.

На очередных откровенных кадрах она изображена в страстных позах, сидя на лежаке на берегу океана. Кайли одета в нежно-розовый купальник с принтом, который хорошо подчеркивает ее пышные формы. На лице у знаменитости естественный макияж, а волосы мокрые после купания.



Кайли Дженнер на райском отдыхе / Instagram / @kyliejenner



Соблазнительная Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner