Кайли Дженнер провела ночь с экс-бойфрендом Tyga после расставания с Трэвисом Скоттом

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Кайли Дженнер и Tyga
Кайли Дженнер и Tyga / Instagram / @funseleb.id

После громкой новости в СМИ о расколе Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта, 22-летняя миллиардерша сразу ошеломила выходом с бывшим бойфрендом Tyga. Похоже, сложный период в жизни светской львицы помогают пережить не только друзья и семья, но и экс-возлюбленный..

Накануне, 2 октября, сеть взорвала новость о расставании 22-летней Кайли Дженнер и 27-летнего Трэвиса Скотта. Однако в тот же вечер молодая миллиардерша мира провела вечер в компании бывшего бойфренда Tyga. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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Светская львица вместе с рэп-исполнителем провели веселый вечер в Западном Голливуде. В источнике говорится, что с полуночи до двух часов ночи Кайли Дженнер и Tyga отдыхали в ночном клубе. А после этого Кайли села в синий автомобиль Rolls-Royce и отправилась в отель Sunset Marquis. Что интересно, именно в этом помещении расположена студия звукозаписи ее бывшего бойфренда Tyga.

Кайли Дженнер вместе с подругами провела в отеле около часа, после чего покинула его на другом автомобиле. Очевидцы дали комментарий для издания, в котором отметили, что 22-летняя знаменитость была замечена у того же выхода, что и ее бывший возлюбленный, который покинул отель чуть раньше.

Кайли Дженнер провела ночь со своим бывшим бойфрендом: Видеофакт

Стоит добавить, вчера мы писали о том, что Кайли Дженнер посетила свадьбу Джастина и Хейли Бибер без Трэвиса Скотта. В то же время другой темнокожий мужчина, который напомнил фанатам рэпера Tyga, садился в частный самолет с 1-летней Сторми на руках.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Звездные романы Звездные разводы Кайли Дженнер
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