Кайли Дженнер рассказала о пластике, деньгах и материнстве: интересные детали

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / papermag.com

21-летняя звезда реалити-шоу и самый богатый блогер в социальной сети Кайли Дженнер снялась в яркой фотосессии для издания Paper и рассказала в интервью интересные подробности из своей жизни.

Для издания Paper Кайли Дженнер в очередной раз заявила, что увеличили губы при помощи филлеров.

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Вместе с этим, знаменитость убеждает, что никогда не делала серьезных пластических операций и не ложилась под нож хирурга.

Филер – это наполнитель для локальных инъекций, используемых в контурной пластике лица без хирургического вмешательства.

Люди думают, что я сотни раз ложилась под нож и полностью перекроила свое лицо, но это совсем не так. Это ужас! Я бы никогда этого не сделала. Они не понимают, что на самом деле могут сделать классную прическу и макияж и, как я, например, немного подколоть филлеры. Я не отрицаю, что делала инъекции,
– подчеркнула она.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Paper

Кайли, которая воспитывает годовалую дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта, рассказала, что до сих пор не помолвлена.

"Материнство полностью изменило мою жизнь к лучшему. Это действительно то, чего я так хотела – стать молодой мамой. За два дня до нашего интервью моя 11-месячная дочь сделала первые шаги, мы с Трэвисом были в восторге. Он замечательный папа, "большой ребенок", фантастический друг. Вопреки всем слухам мы еще не женаты и даже не помолвлены. Когда это произойдет, я сообщу всем, не волнуйтесь!", – отметила Дженнер.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Paper

Как признается звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян", с 15 лет родители перестали ее материально обеспечивать. Поэтому девушка начала самостоятельно зарабатывать на жизнь.

"Мама и папа сказали мне, что мне нужно зарабатывать собственные деньги, пришло время научиться экономить. Да, я начинала не с нуля, но мои доходы не передались мне в наследство", – подытожила знаменитость.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Paper

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Paper

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Paper

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Paper

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Paper

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Теги: LifeStyle Мода Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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