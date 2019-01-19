Кайли Дженнер с 11-месячной дочерью надели похожие неоновые купальники: яркие фото

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Кайли Дженнер с дочерью Сторми
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

Звезда социальных сетей и реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер родила девочку от 25-летнего Трэвиса Скотта в четверг, 1 февраля 2018 года. Для того, чтобы отпраздновать день рождения маленькой Сторми ее звездная мама вместе с лучшей подругой Джорджиной Вудс отправились на отдых к океану.

Новые фото с 11-месячной Сторми и Вудс Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

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Да, на некоторых кадрах девушки надели купальники одинакового неонового зеленого цвета.

"Люблю этих двух больше, чем саму жизнь", – заявила в подписи Дженнер.

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі і Джорджин Вудс / Instagram / @kyliejenner
Кайли Дженнер с дочерью Сторми и Джорджина Вудс / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі і Джорджин Вудс / Instagram / @kyliejenner
Кайли Дженнер с дочерью Сторми и Джорджина Вудс / Instagram / @kyliejenner

Теги: LifeStyle Стиль и мода Кайли Дженнер Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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