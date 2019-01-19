Кайли Дженнер с 11-месячной дочерью надели похожие неоновые купальники: яркие фото
Звезда социальных сетей и реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер родила девочку от 25-летнего Трэвиса Скотта в четверг, 1 февраля 2018 года. Для того, чтобы отпраздновать день рождения маленькой Сторми ее звездная мама вместе с лучшей подругой Джорджиной Вудс отправились на отдых к океану.
Новые фото с 11-месячной Сторми и Вудс Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.
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Да, на некоторых кадрах девушки надели купальники одинакового неонового зеленого цвета.
"Люблю этих двух больше, чем саму жизнь", – заявила в подписи Дженнер.
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner
Кайли Дженнер с дочерью Сторми и Джорджина Вудс / Instagram / @kyliejenner
Кайли Дженнер с дочерью Сторми и Джорджина Вудс / Instagram / @kyliejenner