Кайли Дженнер с 11-месячной дочерью надели похожие неоновые купальники: яркие фото

Звезда социальных сетей и реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер родила девочку от 25-летнего Трэвиса Скотта в четверг, 1 февраля 2018 года. Для того, чтобы отпраздновать день рождения маленькой Сторми ее звездная мама вместе с лучшей подругой Джорджиной Вудс отправились на отдых к океану.

Новые фото с 11-месячной Сторми и Вудс Кайли опубликовала на своей странице в Instagram. Читайте также: Самое стильное – детям: какую роскошную вещь подарила дочери Кайли Дженнер Да, на некоторых кадрах девушки надели купальники одинакового неонового зеленого цвета. "Люблю этих двух больше, чем саму жизнь", – заявила в подписи Дженнер.

Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

Кайли Дженнер с дочерью Сторми и Джорджина Вудс / Instagram / @kyliejenner

Кайли Дженнер с дочерью Сторми и Джорджина Вудс / Instagram / @kyliejenner