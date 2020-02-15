Кайли Дженнер сменила прическу: как теперь выглядит роковая брюнетка

В День влюбленных на личной страничке звезды появилось фото, на котором самая юная миллиардерша мира продемонстрировала новый имидж. После красных дорожек и многочисленных светских вечеринок Кайли Дженнер решилась кардинально изменить прическу, перекрасив волосы в медовый блонд.

Кайли Дженнер довольно редко решается на кардинальные изменения в своей внешности. Ее лицо часто украшает кампейны известных мировых брендов и самых престижных глянцев. Однако 22-летняя модель решила изменить статус соблазнительной брюнетки на роковую блондинку.

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На личной странице в инстаграме бизнес-леди опубликовала фото в зеркале, на котором поклонники смогли оценить новый имидж звезды. Оттенок медовый блонд Кайли выбрала с помощью своего личного стилиста Хесуса Герреро, который отвечает за ее прическу около года.

Днем ранее в инстаграм-сторис Кайли Дженнер появилось фото со стрижкой короткий боб. Такие изменения модель прокомментировала довольно лаконично: "Хесус сказал, что лишь подравняет кончики, а потом обрезал мне волосы". Однако, судя по всему, короткая прическа – лишь переходный этап к роскошному медовому блонду, который уже успел прийтись по душе преданным фолловерам.



Новая прическа Кайли Дженнер / Screenshot / Instagram / @kyliejenner