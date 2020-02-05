Кайли Дженнер снялась для глянца с дочкой в стиле Марии-Антуанетты: роскошные фото

Американская звезда и обладательница бьюти-компании Кайли Дженнер приняла участие в фотосессии для глянца Harper's Bazaar. Вместе с ней на кадрах появилась 2-летняя дочь Сторми.

22-летняя девушка примерила несколько пышных костюмов, которые напоминали стиль Марии-Антуанетты – королевы Франции, супруги Людовика XVI, которая была казнена на гильотине. На некоторых кадрах Harper's Bazaar Кайли все же отошла от замысла фотосессии и о теме фотосессии напоминала только высокая прическа в духе XVIII века, поскольку она примерила черный обольстительный купальник с прорезями.

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Кайли Дженнер для Harper's Bazaar / Фото: Morelli Brothers, Harper's Bazaar

Кроме стильной фотосъемки Кайли дала откровенное интервью, в котором рассказала о материнстве, отношениях со своим бывшим возлюбленным Трэвисом Скоттом и планах на будущее. Блогерша отметила, что хотя она и порвала отношения с отцом совместной дочери Сторми, впрочем поддерживает с ним теплые дружеские отношения.

У нас прекрасные отношения. Мы словно лучшие друзья. Трэвис и я все равно любим Сторми и оба хотим для нее лучшего. Мы всегда на связи с Трэвисом. В ситуациях с Сторми я всегда думаю о том, как бы поступили мои родители. Они всегда были моей опорой, и я хотела бы того же для своей дочери,

– отметила звездная мамочка.



Кайли Дженнер и дочь Сторми для Harper's Bazaar / Фото: Morelli Brothers, Harper's Bazaar

Девушка также добавила, что все друзья хотят, чтобы Кайли вдруг забеременела, поскольку роль мамы ей изрядно подходит. Впрочем, бизнесвумен пока этого точно не планирует.

"Все мои друзья хотят, чтобы я еще раз стала мамой, и постоянно на меня давят. Они очень любят Сторми и мечтают, чтобы я родила ей родного брата. Но в мои ближайшие планы это пока не входит", – резюмировала Кайли.