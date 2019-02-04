Кайли Дженнер снялась для глянца в образе, который создал искусственный интеллект: фото

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram/ @kyliejenner

Популярное интернет-издание Dazed Beauty, которое недавно выпустило свой первый печатный номер, продолжает удивлять наполнением журнала. Так, представители глянца поделились снимками, на которых Кайли Дженнер позирует в необычный образах, которые создавала не человеческая рука.

Недавно в сети появились первые фото обложки дебютного номера журнала Dazed Beauty. На них появились Кейт Мосс и Трэвис Скотт в образах кентавров. Вскоре после этого представители глянца показали, кто из знаменитостей еще позировал для страниц издания и какие стили были подобраны для них.

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Так, новые снимки знаменитой владелицы бьюти-бизнеса и модели Кайли Дженнер появились на официальной странице журнала в Instagram. Ее съемка особенна тем, что макияж для нее создавали не знаменитые визажисты, а искусственный интеллект, а точнее программа Beauty_GAN. Приложение проанализировало более 17 тысяч публикаций по мейк-апам и с помощью специальных механизмов разработала пример, который , согласно идее разработчиков программы, должен понравиться всем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dazed Beauty (@dazedbeauty)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dazed Beauty (@dazedbeauty)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dazed Beauty (@dazedbeauty)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dazed Beauty (@dazedbeauty)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dazed Beauty (@dazedbeauty)

 

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Кайли Дженнер
Источник: 24 канал
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