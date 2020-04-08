Кайли Дженнер во второй раз стала самой молодой миллиардершей Мира: кто вошел в рейтинг Forbes
Американская блогер, модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер во второй раз сумела опередить своих родственниц и возглавить список самых богатых людей по версии Forbes. Список составляли из богачей, в возрасте до 30 лет.
Об этом говорится на официальном сайте Forbes. По данным аналитиков, 22-летняя Кайли Дженнер получает наибольший доход от косметической компании Kylie Cosmetics. Сейчас бренд, который самостоятельно построила американка, оценивают в 1,2 миллиарда долларов.
Читайте также: Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер отдала миллион долларов на нужды медиков
Сообщается, что в конце января 2019 года Кайли Дженнер продала 51% акций компании Coty. За это она получила 600 миллионов долларов.
Я ничего не предвидела. Не думала о будущем. Но это признание, конечно, радует меня, – отметила Кайли Дженнер.
Кайли Дженнер во второй раз возглавила рейтинг самых молодых миллиардеров / Forbes
Вторую и третью ступени рейтинга заняли сестры Александра и Катарина Андерсен. Девушки являются владельцами 84% акций норвежской инвестиционной компании Ferd. И, в отличие от Кайли Дженнер, этот бизнес основали не они, а их отец.
Читайте также
-
Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советысегодня , 11:19
-
Артем Пивоваров признался, какая девушка может покорить егосегодня , 10:20
-
Песах 2020: дата и что известно об этом еврейском праздникесегодня , 10:24
-
Любимая Эдгара Каминского опубликовала совместное фото и призвала помогать людямсегодня , 12:14
-
Убили лидера группы "Лесик Band": самые известные песни музыкантов, которые знают во Львовесегодня , 10:48
-
Майли Сайрус радуется, что у экс-супруга Хемсворта появилась новая возлюбленная, – СМИсегодня , 12:28