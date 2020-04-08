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Кайли Дженнер во второй раз стала самой молодой миллиардершей Мира: кто вошел в рейтинг Forbes

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Кайли Дженнер во второй раз стала самой молодой миллиардершей / Instagram / @kyliejenner

Американская блогер, модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер во второй раз сумела опередить своих родственниц и возглавить список самых богатых людей по версии Forbes. Список составляли из богачей, в возрасте до 30 лет.

Об этом говорится на официальном сайте Forbes. По данным аналитиков, 22-летняя Кайли Дженнер получает наибольший доход от косметической компании Kylie Cosmetics. Сейчас бренд, который самостоятельно построила американка, оценивают в 1,2 миллиарда долларов.

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Сообщается, что в конце января 2019 года Кайли Дженнер продала 51% акций компании Coty. За это она получила 600 миллионов долларов.

Я ничего не предвидела. Не думала о будущем. Но это признание, конечно, радует меня, – отметила Кайли Дженнер.

Кайлі Дженнер вдруге очолила рейтинг наймолоших мільярдерів
Кайли Дженнер во второй раз возглавила рейтинг самых молодых миллиардеров / Forbes

Вторую и третью ступени рейтинга заняли сестры Александра и Катарина Андерсен. Девушки являются владельцами 84% акций норвежской инвестиционной компании Ferd. И, в отличие от Кайли Дженнер, этот бизнес основали не они, а их отец.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: рейтинги Forbes Кайли Дженнер LifeStyle
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