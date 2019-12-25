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Кайли Дженнер взбудоражила сеть обольстительным образом на рождественской вечеринке: фото

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Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер не упускает ни одной возможности выглядеть потрясающе на любом событии. Для рождественской вечеринки блогер подготовила два атласных изумрудных платья для себя и дочери Сторми.

Новые снимки Кайли Дженнер опубликовала на своей странице в инстаграме. Роскошные наряды для мамы и дочки подготовил бренд Ralph & Russo.

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"Самое замечательное время года. Спасибо @ralphandrusso за наши платья", – написала звезда в подписи.

Платье соблазнительно подчеркнуло пышные ягодицы и грудь молодой миллиардерши, а массивное ожерелье с бриллиантами и изумрудами сделало образ еще более дорогим.

Дочь основательницы Kylie Cosmetics растрогала сеть своим милым образом. Девочка позировала на камеру в объемном платье и в белых кроссовках. Добавим, что уже 1 февраля Сторми исполнится 2 года.


Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner


Кайли Дженнер и Сторми / Instagram / @kyliejenner


Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner


Кайли Дженнер и Сторми / Instagram / @kyliejenner


Платья Кайли Дженнер и Сторми / Instagram / @kyliejenner


Платье Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

К слову, изумрудный цвет является очень популярным среди знаменитостей и представителей королевских семей в течение этих рождественских праздников. Например, первая леди США Мелания Трамп тоже продемонстрировала эффектный look в зеленом платье. А герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон утром, 25 декабря, для рождественской службы примерила длинное серое пальто, которое дополнила аксессуарами изумрудного цвета. 

меланія трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

кейт міддлтон
Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта / Getty Images

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25 декабря
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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Меланья Трамп Кейт Миддлтон Кайли Дженнер LifeStyle
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