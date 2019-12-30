Кайли Дженнер взбудоражила воображение фанатов эротическими фото

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер ошеломила поклонников в социальных сетях горячими снимками в нижнем белье.

Эротические фото Кайли Дженнер опубликовал на своей странице в инстаграме. Автором фотографий стала ассистент звезды и фотограф Victoria Villarroel.

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На снимках владелец бренда косметики и популярный блогер позирует в обольстительном кружевном белье в постели, продемонстрировав пышную грудь и ягодицы.

Почувствовала, что будет неправильно отправиться в 2020 год, не опубликовав еще одну ловушку для комплиментов,

– добавила в подписи Кайли.

Уже в течение первых секунд после публикации горячие фото собрали тысячи лайков, а через сутки их стало свыше десяти миллионов.

"2019 год был замечательным для тебя, а 2020 станет еще лучше", "Горячая", "Какая ты вкусненькая", "Невероятная", "Очень сексуальная", – пишут пользователи в сети.



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner