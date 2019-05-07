Кайли Дженнер заподозрили в беременности: провокационные фото

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Кайли Дженнер со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом / Instagram / @kyliejenner

Знаменитую Insta-деву и самую молодую миллиардершу в мире заподозрили во второй беременности. 21-летняя Кайли Дженнер опубликовала довольно провокационные фото со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом.

Накануне в Нью-Йорке отгремел самый масштабный фэшн-бал Института костюма музея Метрополитен. Не прийти на модное мероприятие не смогли светские львицы сестры Кадашян-Дженнер, одна из которых изрядно взбудоражила сеть своим выходом. 21-летняя Кайли Дженнер предстала перед публикой и папарацци в роскошном платье, однако именно из-за типа наряда ее заподозрили во второй беременности.

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На фото, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, отчетливо видно ее округлившийся животик, который она даже не пыталась скрыть. Более того, одна из подруг Кайли Дженнер опубликовала в Insta-stories снимок звездной пары, прокомментировав его "Оу, привет родители", а Кайли поделилась им на своей странице.

Кайлі Дженнер вагітна, Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер вагітна
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Скріншот з Instagram

Поклонники самой молодой миллиардерши мира также заметили, что на мероприятии Met Gala-2019 знаменитость не смогла похвастаться плоским животиком и тонкой талией, поэтому в комментариях к фото засыпали ее вопросами о второй беременности.Кайлі Дженнер вагітна
Скриншот из Instagram

Стоит добавить, что несколько дней назад возлюбленный Кайли Дженнер праздновал свой день рождения и, приветствуя его в социальной сети звезда написала "Займемся любовью и заведем еще одного ребенка", чем смутила своих фанатов.

Кайлі Дженнер
Скриншот из Instagram

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle
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