Кайли Дженнер засветила ягодицы в полупрозрачном платье: соблазнительные кадры

Самая юная миллиардерша мира продолжает демонстрировать фолловерам, как проводит изоляцию. Кайли Дженнер не забывает подчеркивать свою сексуальность даже дома. Звезда показала жаркие кадры, на которых позировала в полупрозрачном платье белого цвета.

Из-за пандемии коронавируса Кайли Дженнер наслаждается отдыхом только в собственном особняке. Однако даже в нем она находит удачные локации для съемок и публикует соблазнительные фото на личной странице в инстаграме.

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Отсутствие светских мероприятий и красных дорожек вынуждает одну из самых успешных представительниц бьюти-индустрии доставать из шкафа откровенные наряды, превращая их в обыденные домашние образы. Так, Кайли Дженнер устроила фотосессию на диване собственной гостиной. Перед вспышкой камеры она предстала в облегающем полупрозрачном платье длины миди белого цвета, которое выгодно подчеркнуло все плюсы ее фигуры.

Звезда позировала сидя, что позволило ей акцентировать на аппетитных ягодицах и пышном бюсте. Кайли оставила длинные волосы цвета медовый блонд распущенными, а традиционным нежным макияжем выделила глаза. Соблазнительные линии тела Кайли Дженер очередной раз покоряют фолловеров, которые оставили почти 8 миллионов предпочтений под горячей заметкой.



Кайли Дженнер показала тело в полупрозрачном платье / Фото: Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер показала тело в полупрозрачном платье / Фото: Instagram / @kyliejenner