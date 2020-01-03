Кайли Дженнер засветила пышную грудь в праздничном наряде: фото

Самая младшая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которая ведет активную публичную жизнь и совмещает ее с материнством, показала снимки с безумной новогодней вечеринки.

Фотографии с празднования Нового года бьюти-магнатка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Для безудержной вечеринки Кайли Дженнер надела сексуальное платье, которое было украшено блестящим серебряным глиттером. Наряд соблазнительно подчеркнул узкую талию и пышную грудь 22-летней девушки.

"Когда текила ударяет тебя", – добавила в подписи звездная мама.

Для мероприятия стилисты собрали волосы Кайли в легкие локоны, дополнив образ ярким макияжем с акцентом коричневыми тенями на глазах.



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Позже Кайли Дженнер разместила на своей странице в инстаграм-сторис фото, которое было сделано для обложки журнала Paper Magazine в феврале 2019 года. На нем девушка позирует с белокурыми волосами, которые закручены в косички.



Кайли Дженнер / Instagram-сторіс / @kyliejenner