24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Кайли Дженнер засветила пышную грудь в праздничном наряде: фото

109 Читати новину українською
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Самая младшая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которая ведет активную публичную жизнь и совмещает ее с материнством, показала снимки с безумной новогодней вечеринки.

Фотографии с празднования Нового года бьюти-магнатка опубликовала на своей странице в инстаграме.

Читайте также: 45-летняя Виктория Бекхэм снялась в эффектной съемке для британского Harper's Bazaar: фото

Для безудержной вечеринки Кайли Дженнер надела сексуальное платье, которое было украшено блестящим серебряным глиттером. Наряд соблазнительно подчеркнул узкую талию и пышную грудь 22-летней девушки.

"Когда текила ударяет тебя", – добавила в подписи звездная мама.

Для мероприятия стилисты собрали волосы Кайли в легкие локоны, дополнив образ ярким макияжем с акцентом коричневыми тенями на глазах.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Позже Кайли Дженнер разместила на своей странице в инстаграм-сторис фото, которое было сделано для обложки журнала Paper Magazine в феврале 2019 года. На нем девушка позирует с белокурыми волосами, которые закручены в косички.

Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner
Кайли Дженнер / Instagram-сторіс / @kyliejenner

Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону
3 января
718
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Кайли Дженнер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
3 января 20:00 Шесть самых ожидаемых книг 2020 года
Євгенія Мазур 83
3 января 13:00 Тренды зимы 2020: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 1446
3 января 11:06 12 блюд на Святвечер
Олена Булан 65
3 января 10:20 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 5193
2 января 11:54 Победы, достижения и скандалы в украинском кино: итоги 2019 года
Єлизавета Герасимюк 131
Новости
Больше новостей
Залиште відгук