Кайли Дженнер засветила пышную грудь в праздничном наряде: фото
Самая младшая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которая ведет активную публичную жизнь и совмещает ее с материнством, показала снимки с безумной новогодней вечеринки.
Фотографии с празднования Нового года бьюти-магнатка опубликовала на своей странице в инстаграме.
Читайте также: 45-летняя Виктория Бекхэм снялась в эффектной съемке для британского Harper's Bazaar: фото
Для безудержной вечеринки Кайли Дженнер надела сексуальное платье, которое было украшено блестящим серебряным глиттером. Наряд соблазнительно подчеркнул узкую талию и пышную грудь 22-летней девушки.
"Когда текила ударяет тебя", – добавила в подписи звездная мама.
Для мероприятия стилисты собрали волосы Кайли в легкие локоны, дополнив образ ярким макияжем с акцентом коричневыми тенями на глазах.
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner
Позже Кайли Дженнер разместила на своей странице в инстаграм-сторис фото, которое было сделано для обложки журнала Paper Magazine в феврале 2019 года. На нем девушка позирует с белокурыми волосами, которые закручены в косички.
Кайли Дженнер / Instagram-сторіс / @kyliejenner