Кайли Дженнер засветила пышные формы в облегающей одежде: соблазнительные фото

22-летняя Insta-дива и владелица бизнес империи на миллиард долларов Кайли Дженнер потешила фанатов своих пышных форм свежими фотографиями. На фото самая богатая из семейства Кардашян-Дженнер похвасталась своим декольте и ягодицами.

Новые соблазнительные фото Кайли Дженнер традиционно опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографиях зажигательная брюнетка предстала в красивом просторном помещении, фотографируясь в зеркале. Она подобрала удачные позы для того, чтобы подчеркнуть достоинства своей фигуры. Обтягивающий черный костюм позволил Кайли привлечь внимание к ее тонкой талии, которая на фоне пышного бюста и ягодиц казалась еще стройнее.

Что интересно, снимки в этом образе были так называемой рекламой дебютной коллекции белья Ким Кардашян от бренда Skims. "Одержимая Skims", – написала Кайли Дженнер под фото.