Кайли Дженнер засветила пышные формы в облегающей одежде: соблазнительные фото

32 Читати новину українською
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

22-летняя Insta-дива и владелица бизнес империи на миллиард долларов Кайли Дженнер потешила фанатов своих пышных форм свежими фотографиями. На фото самая богатая из семейства Кардашян-Дженнер похвасталась своим декольте и ягодицами.

Новые соблазнительные фото Кайли Дженнер традиционно опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Ким Кардашян снялась в соблазнительной съемке с моделью, которая имеет болезнь витилиго

На фотографиях зажигательная брюнетка предстала в красивом просторном помещении, фотографируясь в зеркале. Она подобрала удачные позы для того, чтобы подчеркнуть достоинства своей фигуры. Обтягивающий черный костюм позволил Кайли привлечь внимание к ее тонкой талии, которая на фоне пышного бюста и ягодиц казалась еще стройнее.

Что интересно, снимки в этом образе были так называемой рекламой дебютной коллекции белья Ким Кардашян от бренда Skims. "Одержимая Skims", – написала Кайли Дженнер под фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

blog_ava
Полнолуние в сентябре 2019: когда можно увидеть
сегодня
4833
Теги: LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
сегодня 20:32 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
610
Наряд из собственной коллекции и конфуз: как прошел выход Меган Маркл после завершения декрета
12 сентября 18:36 Наряд из собственной коллекции и конфуз: как прошел выход Меган Маркл после завершения декрета
975
Мисс Украина 2019: фото участниц конкурса красоты
12 сентября 16:10 Мисс Украина 2019: фото участниц конкурса красоты
1792
Форум издателей во Львове 2019: самые интересные события книжного фестиваля
12 сентября 12:12 Форум издателей во Львове 2019: самые интересные события книжного фестиваля
160
Теракты 11 сентября в США: реакция Мелании Трамп и американских звезд на трагедию
11 сентября 20:24 Теракты 11 сентября в США: реакция Мелании Трамп и американских звезд на трагедию
305
Новости
Больше новостей
Залиште відгук