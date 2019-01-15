Кайли Дженнер засветила стройные ноги в игривом платье: фотофакт

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Кайли Дженнер засветила стройные ноги в эффектном платье
Кайли Дженнер засветила стройные ноги в эффектном платье / Instagram / @sashasamsonova

Американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер удивила своих поклонников в сети. Знаменитость опубликовала серию фото, на которых засветила стройные ноги в непривычном платье.

21-летняя миллионерша Кайли Дженнер продолжает свое сотрудничество с фотографом Сашей Самсоновой. Недавно звезда вместе со своей сестрой Кендалл заказали в украинки серию снимков в стиле Дикого Запада. Теперь же зажигательная Кайли позировала перед камерой в достаточно пикантном наряде.

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Для стильной фотосессии модель примерила розовое платье, сделанное из перьев. Наряд выглядел очень эффектно, обнажив стройные ноги Кайли Дженнер. Звезда игриво смотрела в камеру, не скрывая своей сексуальности.

В этом платье чувствую себя фламинго,
– с юмором поделилась Кайли Дженнер.

Стоит отметить, что Саша Самсонова сделала горячие снимки всего лишь с помощью фиолетового фона и обычного кресла со спинкой. Сексуальный образ Кайли удалось создать благодаря наряду, макияжу и босоножек на каблуке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Внимательные пользователи сети отметили, что это одна из немногих съемок, в которой Кайли Дженнер не скрывала свой шрам на ноге. Звезда получила ранение еще в детстве, когда играла со своей сестрой Кендалл в прятки. Тогда девочка перелезала через забор и получила серьезные ранения. В память об инциденте в Кайли есть большой шрам, светлее ее кожи.

Шрам Кайлі Дженнер
Шрам Кайли Дженнер  / Instagram / @sashasamsonova

 

Теги: LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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