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Кайли и Кендалл Дженнер примеряли обувь с главным принтом лета: соблазнительные фото

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Американские красавицы Кайли и Кендалл Дженнер проводят свой весенний отпуск на экзотическом курорте. Где именно отдыхают знаменитости – неизвестно, впрочем они уже успели заполонить сеть своими пикантными фотографиями.

На протяжении последних дней Кайли Дженнер уже демонстрировала результаты соблазнительных фотосессий, которые собрали миллионы лайков в социальной сети Instagram. На этот раз она решила показать, как нужно позировать для "летних" фото с родной сестрой Кендалл.

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На серии новых снимков Кайли и Кендалл примеряли почти одинаковые купальными с главным принтом лета, а именно – тропическим. Именно его звезды со всего мира начинают скупать для своих гардеробов. Тренд на него задала известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес на показе Versace весна-лето 2020. Даже украинский дизайнер Андре Тан рекомендует на него обратить внимание при покупке летних вещей.

Поэтому Кайли и Кендалл не отстали от трендов и на фоне роскошных апартаментов продемонстрировали соблазнительные фигуры. Свои волосы девушки собрали в пучок, а для макияжа выбрали нежные нюдовые оттенки. "День первый", – подписала снимки блогерша.

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Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

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Стоит добавить, что многие пользователей отметили необычную форму одного из пальцев ног Кайли. Одна из коментаторок даже собрала более шести тысяч предпочтений, спросив: "Неужели никто ничего не скажет о ее коротком пальце?"

 

Но Кайли поспешила все объяснить и отметила, что это произошло случайно, а правильное построение всех пальцев она показала в своих Instagram-Stories. При этом она посмеялась со своей сестры Кендалл, пальцы ног которой тоже выглядели несколько странно на фотографии.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Кендалл Дженнер LifeStyle Мода Стиль и мода Кайли Дженнер
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