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Кайли Миноуг посетила светское мероприятие с бойфрендом: фото

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Знаменитая певица из Австралии Кайли Миноуг не скрывает своих чувств к младшему за нее на 7 лет бойфренду Полу Соломонсу. На днях артистка совершила очередной светский выход в его компании.

Кайли Миноуг впервые вышла на публику с новым бойфрендом, директором британского издания GQ Полом Соломонсом в сентябре 2018 года. Сейчас ей 51 год, а Полу – 44, однако разница в возрасте не мешает им любить друг друга. Пара посетила торжественный обед, который был устроен в честь актрисы Тильды Суинтон. Об этом говорится в издании The Daily Mail.

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Певица позировала перед камерами в коротком твидовом платье желтого цвета от Chanel и черных плотных колготах. Такой наряд звезда соединила с темными туфлями-лодочками.

Среди аксессуаров ее образ дополняла маленькая черная сумочка через плечо и серьги с коричневыми камнями. На руках можем видеть сияющие браслеты и колечки. Волосы знаменитость уложила в аккуратную прическу, а на лице сделала макияж в коричнево-персиковых тонах и сделала акцент на глазах.

Кайлі Міноуг
Кайли Миноуг в желтом платье из твида / Фото: Getty Images

Пол для этого мероприятия выбрал одежду черного цвета: костюм, рубашку и бабочку.

На фотографиях видно, что Кайли улыбчива и счастлива рядом со своим избранником. Влюбленные нежно обнимают друг друга.

Кайлі Міноуг з коханим
Кайли Миноуг и ее возлюбленный Пол Соломонс / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные романы
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